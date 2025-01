Honda Việt Nam hướng tới trung hòa carbon và an toàn giao thông

Hai mục tiêu chính được nhấn mạnh gồm: "Trung hòa carbon vào năm 2050" và "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045".

Trung hòa carbon vào năm 2050

HVN đã và đang chung tay với Chính phủ Việt Nam trong hành trình đạt mục tiêu "Trung hòa carbon vào năm 2050". Từ các hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp cho đến sản phẩm, HVN luôn đặt phát triển xanh làm trọng tâm.

Trong năm 2024, HVN cho biết đã áp dụng hai chiến lược chính: tăng cường các hoạt động tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn năng lượng sạch. Cùng với đó, HVN duy trì vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại 2 nhà máy Vĩnh Phúc và Hà Nam với tổng công suất 8MWp giúp giảm thiểu CO2 phát thải ra môi trường.

HVN phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm thực hiện các hoạt động cắt giảm CO2 hiệu quả. Đồng thời, HVN triển khai hoạt động "Ngày hội trồng cây Honda - Vì một Việt Nam xanh" tại tỉnh Hà Nam. Theo đó, HVN phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hoạt động trồng cây với tổng diện tích lên tới 15,46ha tại 2 địa điểm: tuyến đường T1 và khu rừng thuộc huyện Thanh Liêm với tổng số 10.050 cây các loại.

Đại diện Honda Việt Nam trao tặng biển tượng trưng 10.050 cây cho phía tỉnh Hà Nam.

Tháng 1/2024, HVN và Lotteria Việt Nam chính thức hợp tác triển khai dự án sử dụng 100 xe điện Benly e: cho mục đích giao hàng tại hệ thống cửa hàng của Lotteria trên toàn quốc. Tháng 6/2024, HVN tiếp tục bàn giao 130 xe điện Benly e: cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại TPHCM và các khu vực lân cận.

Vào tháng 10/2024, tại Triển lãm Ô tô và Xe máy Việt Nam, với chủ đề "Gear up for Green - Tăng tốc, mở lối tương lai xanh", HVN giới thiệu loạt sản phẩm mới thân thiện với môi trường như Civic e:HEV RS, CUV e:, ICON e:.

Honda Việt Nam ra mắt loạt sản phẩm hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050.

"Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045"

Chung tay cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045", cũng như hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu "Giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030" và "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda vào năm 2050", HVN không ngừng tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông (ATGT) theo kịch bản 4E (đánh giá - giáo dục - kỹ thuật - hoạt động phối hợp).

Toàn cảnh của Trung tâm đào tạo ATGT thứ hai của HVN tại miền Nam.

Đánh giá - Evaluation: dựa trên những nghiên cứu từ các năm, cùng với VAMM, HVN đã phối hợp với bộ ban ngành liên quan tiếp tục đề xuất và triển khai các giải pháp hiệu quả và lộ trình thực hiện với Chính phủ nhằm cải thiện tình hình giao thông tại Việt Nam.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một trên toàn quốc năm học 2024 - 2025.

Giáo dục - Education: mở rộng các hoạt động đào tạo ATGT và triển khai các hoạt động mới với trách nhiệm của nhà sản xuất, bao gồm:

- Tăng cường đào tạo cho người dân trên cả nước với gần 2,5 triệu người thông qua các sự kiện đào tạo ATGT và hơn 2,1 triệu khách hàng được hướng dẫn lời khuyên an toàn trước khi giao xe.

- Đưa Trung tâm Đào tạo ATGT thứ 2 tại TPHCM vào hoạt động từ tháng 3/2024, giúp khách hàng phía Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân) dễ dàng tiếp cận với các khóa đào tạo an toàn giao thông chuyên nghiệp chất lượng cao của HVN.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai các hoạt động thiết thực và nhân văn, bao gồm trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một trên toàn quốc kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho phụ huynh trong năm học 2024 - 2025, tổ chức cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai,…

Lễ trao giải cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm học 2023 - 2024.

Về Kỹ thuật - Engineering:

Xe máy: HVN luôn tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ an toàn tối đa cho khách hàng trên mọi hành trình thông qua việc ứng dụng tính năng an toàn tiên tiến như: hệ thống phanh ABS, đèn LED hiện đại, đèn phía trước luôn sáng, đèn tín hiệu dừng khẩn cấp...

Ô tô: Tất cả các phiên bản của các dòng xe ô tô Honda đều được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh.

Hoạt động phối hợp - External Affairs: tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tham gia cùng với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng các quy định về giấy phép lái xe, giáo dục kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

"HVN cam kết luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đồng thời tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, nhằm tạo ra một cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái cho tất cả mọi người", đại diện HVN chia sẻ.