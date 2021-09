Honda SH 350i chênh tới 50 triệu đồng tại đại lý, giá tăng từng ngày

Dân trí Mẫu SH 350i rục rịch về một số đại lý của Honda trước ngày mở bán chính thức, mức giá chênh khá nhiều so với niêm yết nhưng vẫn được khách hàng quan tâm do rẻ hơn đáng kể so với xe nhập khẩu tư nhân.

Một cửa hàng tại khu vực phía Nam đã bắt đầu đưa về Honda SH 350i phiên bản chính hãng. Mẫu xe này được thương hiệu Nhật Bản công bố đầy bất ngờ cách đây gần một tháng và dự kiến tới 22/9 mới chính thức giao tới tay khách hàng. SH 350i được Honda tung ra với giá đề xuất 146 triệu đồng cho phiên bản Thể thao và 148 triệu đồng cho bản Cao cấp. Tuy nhiên, những khách hàng muốn nhận xe đợt đầu có thể phải chi thêm vài chục triệu đồng. Honda SH 350i về đại lý trước ngày mở bán. Ảnh: Group Honda SH Việt Nam. Đại lý Honda tại khu vực Hà Nội chào bán SH 350i là 200 triệu đồng. "Cam kết giao xe trong tháng 9 và hỗ trợ khách hàng công đăng ký biển số", một nhân viên bán hàng cho hay. Người này nói rằng nếu khách hàng chấp nhận đặt cọc và chuyển lịch nhận xe sang tháng 10 thì giá sẽ rẻ hơn 10 triệu, tức vẫn chênh 40 triệu đồng so với giá công bố. Một cửa hàng khác bắt đầu nhận đặt SH 350i ngay sau khi Honda công bố với mức chênh lệch là 10 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay, đơn vị bán lẻ này "đội giá" lên 30 triệu đồng. "Khi dịch bệnh dần ổn định, mọi nơi cũng chuẩn bị hết giãn cách, lúc đó giá xe còn có thể tăng nữa", tư vấn viên của cửa hàng trên cho biết. "Giá xe hiện nay tăng từng ngày cũng vì đã qua tháng 7 âm lịch". Việc ra mắt SH 350i tại thị trường Việt Nam gây không ít bất ngờ khi hãng xe Nhật Bản chuyển sang lắp ráp. Nhờ vậy mà xe chính hãng có giá rẻ hơn đáng kể so với SH 300i trước đây hay SH 350i nhập khẩu. Ngay cả sau khi "đội giá", SH 350i lắp ráp trong nước vẫn rẻ hơn cả trăm triệu đồng so với xe nhập khẩu. Tổng thể thiết kế của Honda SH 350i tương tự phiên bản 125i và 150i đã ra mắt trước đó. Xe đi theo phong cách thể thao và hiện đại, được trang bị cụm đèn LED ở vị trí mặt nạ, cụm đồng hồ digital hiện đại với hai màn hình tách rời. SH 350i được trang bị động cơ một xi-lanh dung tích 329,6 cc, SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch. Cỗ máy này cho công suất cực đại 28,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Xe có hệ thống treo trước dạng phuộc ống lồng đường kính 35mm và cặp giảm xóc sau với cánh tay đòn bằng nhôm đúc liên kết Oleo-Link gắn dưới động cơ. Trọng lượng xe 174kg, chiều cao yên 805mm. Nắp bình xăng của SH 350i tiếp tục được thiết kế dưới yên xe. Mẫu xe tay ga của Honda có hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), phanh ABS 2 kênh với phanh đĩa trước/sau, khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB Type-C trong hộc đồ, hỗ trợ kết nối Bluetooth với smartphone để nhận thông báo và xem tình trạng xe. Với trọng lượng xe 174kg, chiều cao yên 805mm, Honda SH 350i phù hợp với những người có chiều cao trung bình trở lên để dễ dàng điều khiển, yêu cầu bằng lái A2. Xe cạnh tranh với một số đối thủ như dòng Vespa GTS 300, BMW C400 X, C400 GT hay Honda Forza 350... Gia An