Đại diện của thương hiệu Nhật Bản đã có những chia sẻ với phóng viên Dân trí về khả năng tương thích của xăng E10 với các mẫu xe máy của Honda đang được bán tại Việt Nam.

Theo đó, sách hướng dẫn sử dụng xe có thông tin về việc các sản phẩm đang được phân phối bởi Honda Việt Nam (HVN) phù hợp với loại nhiên liệu có chỉ số octane từ RON 91 trở lên và hàm lượng ethanol không được vượt quá 10%.

Dòng xe Honda Vario được ra mắt tại Việt Nam vào năm 2022 (Ảnh: Hội An).

“Dựa trên các thông số của xăng sinh học E10 được công bố theo QCVN 01:2022/BKHCN, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về tính tương thích của loại nhiên liệu này với các sản phẩm của HVN, đồng thời đảm bảo không hư hại tới động cơ cũng như hệ thống nhiên liệu trên xe”, đại diện HVN khẳng định.

Phía hãng xe máy Nhật Bản cũng cho biết, các nhiên liệu tại Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu về vận hành và chất lượng, bảo đảm các quy định về an toàn và sức khỏe. Do vậy, việc sử dụng xăng E10 không làm ảnh hưởng đến chất lượng xe hay khả năng vận hành của sản phẩm.

Thế hệ đầu tiên của dòng xe tay ga Honda Air Blade ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2007 (Ảnh: Hội An).

HVN cũng khuyến cáo người dùng có thể tham khảo mục “Hướng dẫn đổ xăng và lựa chọn loại xăng” trong sách hướng dẫn sử dụng theo từng đời xe để nắm thông tin chi tiết.

Với dòng sản phẩm ô tô, HVN có khuyến cáo đặc biệt với phiên bản thể thao của dòng Civic: “Đối với xe Civic Type R, sử dụng xăng E10 RON 95 có chỉ số octane 95 trở lên”.

Theo công bố của HVN, trong năm tài chính 2026 (từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026), doanh số của hãng đạt 2,3 triệu xe, với thị phần chiếm 84,7%, tăng 1,7% so với năm tài chính 2025.

Thương hiệu xe máy Yamaha của Nhật Bản cũng đã có những giải đáp về những băn khoăn của người dùng khi sử dụng xăng E10.

Theo đó, các dòng xe máy của Yamaha Motor Việt Nam được thiết kế và phát triển để tương thích với nhiều loại nhiên liệu, trong đó có xăng E10. Hãng xe Nhật Bản cũng khẳng định việc sử dụng xăng E10 giúp xe vận hành ổn định, êm ái trên mọi cung đường.

Dòng sản phẩm xe máy PG-1 của Yamaha Motor Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Cụ thể, các mẫu xe Yamaha được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (Fi) đều tương thích với xăng E10.

Trong khi đó, các dòng xe Yamaha sử dụng chế hòa khí được sản xuất từ năm 2017 đến nay sẽ tương thích với xăng E10 RON 95, còn các mẫu xe Yamaha sử dụng chế hòa khí sản xuất trước năm 2017 được khuyến nghị sử dụng xăng E5 RON 92.