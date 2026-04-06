Người dân Hà Nội giảm mua xe máy xăng, Honda Vision vẫn kênh giá

Như Dân trí đưa tin, nhu cầu mua xe máy điện tại Hà Nội có xu hướng tăng mạnh trong khoảng một tháng trở lại đây. Ở chiều ngược lại, các dòng xe máy xăng không còn được người dân Thủ đô quan tâm nhiều như trước.

Tại một số đại lý Honda ở khu vực trung tâm Hà Nội vào chiều 3/4, lượng khách hàng đến tham khảo các dòng xe xăng khá thưa thớt. Đa phần khách hàng dành sự chú ý tới ICON e:, đặc biệt sau khi thương hiệu Nhật điều chỉnh giá niêm yết của mẫu xe máy điện này giảm 6 triệu đồng, xuống còn 21 triệu đồng.

Giá bán 21 triệu đồng của Honda ICON e: chưa bao gồm pin. Người dùng có thể mua luôn pin với giá khoảng 10 triệu đồng, hoặc lựa chọn thuê pin với mức phí 250.000 đồng/tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sức mua giảm khiến phần lớn các dòng xe máy xăng của Honda được bán đúng giá. Tuy nhiên, mẫu xe tay ga ăn khách Vision vẫn bị đội giá nhẹ, dù không còn kênh giá nhiều như trước đây.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, Honda Vision bản Tiêu chuẩn (khóa cơ) có giá 31,8 triệu đồng tại một số đại lý, cao hơn 500.000 đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn sử dụng chìa khóa thông minh có xu hướng kênh khoảng 1-1,2 triệu đồng, tùy nơi.

Phiên bản Thể thao màu xám xi măng của Honda Vision có giá bán thực tế 37,6 triệu đồng tại đại lý, kênh giá 1 triệu đồng so với giá niêm yết (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo một nhân viên tư vấn bán hàng Honda, lượng khách hàng mua xe máy xăng có xu hướng sụt giảm trong thời gian gần đây nhưng không quá nghiêm trọng.

Trong khi đó, một số showroom vốn kinh doanh các dòng xe máy Piaggio lại chuyển sang bán xe máy điện DatBike, hoặc tích hợp mô hình kinh doanh chung.

Ghi nhận tại một showroom trên đường Lê Văn Lương, cửa hàng đang sửa chữa nâng cấp hạ tầng, những chiếc xe máy Vespa mới tinh được phủ bạt chống bụi, không có người hỏi.

Trong bối cảnh thành phố Hà Nội triển khai thí điểm hạn chế, tiến tới cấm xe máy xăng hoạt động theo khung giờ tại một số khu vực thuộc Vành đai 1 từ ngày 1/7, DatBike là một trong những thương hiệu xe máy điện ghi nhận lượng khách hàng tăng đột biến, bên cạnh VinFast và Yadea.

Một đại lý Piaggio tại Hà Nội đang phủ bạt các mẫu xe máy xăng để nâng cấp hạ tầng nhằm bán thêm các mẫu xe máy điện DatBike (Ảnh: Bảo Trung).

Trong số các thương hiệu xe máy điện trên thị trường, sản phẩm của VinFast đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Thậm chí, một số dòng xe, như Feliz II và Evo Grand, gặp tình trạng khan hàng, khách đặt mua phải chờ từ 2 tuần đến 1 tháng.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp VinFast ghi nhận doanh số xe máy điện kỷ lục trong tháng 3. Theo công bố, hãng xe Việt đã ghi nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, và xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3.

Các mẫu xe máy điện của VinFast được khách Việt quan tâm chủ yếu nhờ các ưu đãi giảm giá hấp dẫn, đi kèm nhiều mẫu mã với giá bán đa dạng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong khi đó, doanh số xe máy của Honda (chủ yếu là các sản phẩm thuần xăng) lại giảm gần 60.000 chiếc trong tháng 2, chỉ đạt gần 157.000 chiếc. Nếu so với kết quả của tháng 12/2025 (đỉnh điểm của dịp mua sắm trước Tết Nguyên Đán) thì lượng xe máy Honda được tiêu thụ giảm sâu tới hơn 120.000 chiếc.