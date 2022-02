Sự cố hi hữu này đã xảy ra trên cây cầu Ocean Avenue ở Lantana, bang Florida, Mỹ vào tháng 10 năm ngoái và mới đây đã được đưa ra xét xử (Ảnh chụp màn hình).

Theo hình ảnh do hệ thống camera an ninh ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự cố, có một người đi xe đạp và một chiếc Honda Accord đang đi qua cầu. Khi thanh chắn được hạ xuống, cả ô tô và xe đạp đã đi vượt qua, nhưng ở đầu cầu bên kia, thanh chắn cũng đã hạ xuống, nên ô tô rơi vào tình thế bị kẹt giữa hai thanh chắn, trong khi người đi xe đạp đã kịp phóng qua. Không may là chiếc Honda Accord đã dừng ở đúng vị trí ngay trước "bản lề" của cầu.

Sự việc trở nên đáng sợ khi cây cầu bắt đầu nâng lên, đẩy phần cản trước của chiếc Accord gác nên nửa cố định của cây cầu, còn đuôi xe bị nâng lên theo cầu. Trong tình huống nguy cấp, khi chiếc ô tô đã bị dựng nghiêng hơn 45 độ, tài xế mở cửa định nhảy ra khỏi xe.

Tuy nhiên, cây cầu nhanh chóng được nâng lên gần vuông góc, tài xế đã không dám mạo hiểm.

Hình ảnh sau đó cho thấy chiếc xe đã trượt xuống nửa bên cố định của cầu khi tài xế cố gắng đạp ga, chỉ còn lại phần đuôi xe mắc lại. Cuối cùng, cây cầu cũng hạ xuống và chiếc Accord được giải cứu.

Hình ảnh hãi hùng khi xe ô tô bị mắc kẹt trên cầu nâng (Nguồn video: Youtube/WPTV).

Người điều hành cây cầu sau đó đã nói với các nhà điều tra rằng cô ấy không nhìn thấy chiếc xe cho đến khi cây cầu đóng xuống.

Mặc dù có thể đúng như vậy, nhưng người này đã bị sa thải vì "vi phạm quy định an toàn, bao gồm cả việc kiểm tra bằng trực quan các nhịp cây cầu khi thực hiện việc đóng mở".