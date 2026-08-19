Hé lộ danh tính tỷ phú chi 40 triệu USD mua chiếc xe điện Ferrari đầu tiên

Trước thềm Tuần lễ xe hơi Monterey ở Mỹ, chiếc Ferrari Luce đầu tiên đạt tiêu chuẩn sản xuất được định giá khoảng 1,1 triệu USD tại phiên đấu giá và người ta kỳ vọng nó sẽ được trả giá cao hơn đôi chút nếu thu hút sự quan tâm lớn từ người tham dự.

Tuy nhiên, mức độ quan tâm còn vượt xa dự đoán. Kết quả chốt giá vào ngày 15/8 lên tới 40 triệu USD.

Danh tính người xác lập kỷ lục giá 40 triệu USD

Người đấu giá thành công chiếc xe Ferrari Luce mang số khung "Chassis 0" được xác định là tiến sĩ Herbert Wertheim, thường được gọi thân mật là Dr. Herbie, 87 tuổi. Ông là một bác sĩ nhãn khoa, nhà phát minh kiêm doanh nhân và nhà đầu tư.

Tỷ phú Herbert Wertheim bên cạnh chiếc xe điện Ferrari mà ông vừa đấu giá thành công (Ảnh: Supercarfor.sale/IG).

Tạp chí Forbes từng cho biết ông "xây dựng khối tài sản trong suốt 5 thập kỷ đầu tư vào cổ phiếu" và gọi ông là "nhà đầu tư vĩ đại nhất mà bạn chưa từng nghe đến". Tổng giá trị tài sản của Wertheim hiện nay được cho là 4,6 tỷ USD.

Theo tài khoản Supercarsforsale trên Instagram, Wertheim sinh năm 1939 tại Philadelphia trong một gia đình lao động. Sau đó, gia đình ông chuyển tới Florida và sống trong một căn hộ phía trên một tiệm bánh.

Năm 1969, ông chứng minh tia cực tím (UV) có thể gây đục thủy tinh thể, sau đó phát minh ra loại thuốc nhuộm hấp thụ tia UV dùng cho tròng kính nhựa. Công ty Brain Power Inc. của ông trở thành nhà sản xuất thuốc nhuộm quang học lớn nhất thế giới, trong khi bản thân Wertheim sở hữu hơn 100 bằng sáng chế.

Từ năm 1970, ông sử dụng lợi nhuận thu được từ công ty để đầu tư chứng khoán, trong đó có việc mua cổ phiếu Apple và Microsoft ngay từ thời điểm hai công ty này IPO. Sau đó, ông trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Heico. Đó cũng là lý do việc chi 40 triệu USD cho một chiếc ô tô đối với ông có thể chỉ như một khoản tiêu vặt.

Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một người lại sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy để mua một chiếc ô tô điện vốn nhận không ít lời chê bai về thiết kế như Luce.

Câu trả lời trước hết nằm ở việc số tiền này sẽ được sử dụng như thế nào. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được chuyển vào Quỹ Ferrari (The Ferrari Foundation), một tổ chức từ thiện công ích được công nhận theo quy định của Mỹ.

Điều này có nghĩa người chiến thắng trong phiên đấu giá về cơ bản đã viết một tấm séc trị giá 40 triệu USD cho hoạt động từ thiện. Người này có thể được khấu trừ thuế đối với phần chênh lệch giữa giá trị thị trường hợp lý của chiếc Luce, được cho là gần với mức giá niêm yết 640.000 USD, và số tiền cuối cùng 40 triệu USD.

Nếu tính toán khoản tiết kiệm thuế vào khoảng 10-15 triệu USD, người mua thực tế có thể chỉ phải bỏ ra khoảng 25 triệu USD sau khi tính đến khoản tiết kiệm thuế.

Đây không phải lần đầu ông Wertheim thực hiện một thương vụ như vậy. Năm ngoái, ông cũng là người mua chiếc Ferrari Daytona SP3 độc bản khi Ferrari áp dụng hình thức đấu giá từ thiện tương tự tại Monterey. Khi đó, ông đã chi 26 triệu USD để sở hữu chiếc xe.

Ông Wertheim chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó chủ tịch cấp cao của Ferrari, Enrico Galliera, khi nhận bàn giao chiếc Ferrari Daytona SP3 Tailor Made vào năm 2025 (Ảnh: Ferrari).

Điểm khác biệt nằm ở giá trị sau đó của chiếc xe. Giá của những chiếc Daytona SP3 tiêu chuẩn đang tăng mạnh. Một chiếc vừa được bán với giá 17,8 triệu USD vào cuối tuần qua. Vì vậy, nếu chờ đủ lâu, chiếc xe trị giá 26 triệu USD mà ông Wertheim đã mua có thể thực sự đạt giá trị tương đương con số này trên thị trường.

Trong khi đó, chiếc Luce nhiều khả năng sẽ không bao giờ đạt lại mức giá 40 triệu USD.

Chiếc Ferrari Luce được trả giá 40 triệu USD có gì đặc biệt?

Trước tiên, xe sở hữu số khung "Chassis 0", được xem là chiếc xe đầu tiên trong dự án xe điện đầu tiên của Ferrari.

Thứ hai, chiếc xe này được sơn màu trắng đặc biệt có tên Madreperla Semi-Gloss. Màu sơn này có thể phản chiếu sắc xanh lá và tím tùy thuộc vào góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Bộ mâm cũng được sơn trắng đồng màu với ngoại thất.

Bộ phận Tailor Made chuyên cá nhân hóa xe của Ferrari đã dành nhiều công sức cho khoang nội thất, sử dụng loại da kim loại đặc biệt Le Mans được làm từ những tấm da được tuyển chọn kỹ lưỡng tại Thụy Sĩ và nhuộm trắng để đồng điệu với ngoại thất.