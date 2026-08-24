Hành trình ra đời mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lynk & Co

Đại diện Lynk & Co cho biết, quyết định phát triển mẫu xe thuần điện đầu tiên xuất phát từ định hướng chiến lược của hãng. Trong đó, điện hóa sẽ là chương tiếp theo trong quá trình mở rộng thương hiệu, mang đến cho người dùng lựa chọn mới bên cạnh các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống và hybrid.

Lynk & Co 02 trong lễ ra mắt đậm chất cá tính tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Lynk & Co).

Khởi đầu tại Gothenburg (Thụy Điển)

Hành trình của Lynk & Co 02 được bắt đầu với The Next Day - mẫu xe đưa ra ngôn ngữ thiết kế thế hệ thứ 2 của hãng. Theo hãng, mẫu xe thuần điện sử dụng nền tảng khung gầm SEA chuyên biệt, được phát triển trong 5 năm với đội ngũ khoảng 2.000 kỹ sư, ngân sách đầu tư hơn 2,65 tỷ USD, được sử dụng trên hơn 18 mẫu xe thuộc các thương hiệu toàn cầu như Volvo, Smart, Polestar, Zeekr.

Điểm độc đáo trên Lynk & Co 02 được hãng nhắc đến là hoạt động sáng tạo từ cộng đồng người dùng. Theo đó, thiết kế của mẫu xe này được hãng lấy ý kiến từ hơn 6.000 tin nhắn của các chủ xe Lynk & Co 01, thông qua ứng dụng Co:lab ngay trên xe. Về định hướng sản phẩm, Lynk & Co 02 được định vị là dòng xe Premium Sporty E-SUV Coupe, hướng đến người dùng trẻ nơi đô thị.

Dàn xe Lynk & Co 02 trong sự kiện ra mắt “Feel The Charisma” hôm 12/8 (Ảnh: Lynk & Co).

Theo đại diện của Lynk & Co, dòng xe 02 mang đến ba dấu ấn nổi bật cho thương hiệu: chứng minh Lynk & Co có thể cạnh tranh trong nhóm xe điện đô thị cao cấp; đưa hãng bước vào kỷ nguyên mới về công nghệ và thiết kế; thể hiện cam kết về tính linh hoạt trong dải sản phẩm, đặt ra nền tảng cho các dòng xe mới trong tương lai.

“Việc ra mắt lần đầu ở thị trường châu Âu là lời tuyên bố về sự tự tin, bởi đây là một trong những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng xe, cũng là nơi Lynk & Co đặt trụ sở và xây dựng cộng đồng người dùng từ năm 2016. Khi chiếc xe chinh phục được thị trường này, Lynk & Co có thể giới thiệu 02 ở các thị trường toàn cầu khác, trong đó có Việt Nam”, đại diện hãng cho biết.

Tối ưu hiệu năng và thẩm mỹ

Nói về thách thức khi phát triển dòng xe hoàn toàn mới, đại diện Lynk & Co cho biết hãng đã không thỏa hiệp giữa tính khí động học (tối ưu tầm di chuyển) và vẻ đẹp trong thiết kế của mẫu xe thuần điện. Trải qua hàng trăm lần mô phỏng trong hầm gió, Lynk & Co 02 đạt hệ số cản gió 0,259 Cd, đóng góp thêm 46,9km phạm vi hoạt động, bởi mỗi mức giảm 0,02 Cd giúp tăng khoảng 7km di chuyển, theo chuẩn WLTP.

Đại diện hãng xe cho biết, ba yếu tố giúp Lynk & Co 02 hút khách nằm ở thiết kế, trải nghiệm không gian nội thất và DNA đua xe của thương hiệu. Ở thiết kế, xe có tỷ lệ chiều dài cơ sở đạt khoảng 61,8% chiều dài tổng thể, con số tương đương “tỷ lệ vàng” (Golden Ratio) trong mỹ học. Hệ số cản gió ở mức 0,25 Cd ngang ngửa các mẫu sedan gầm thấp. Cánh gió sau tích hợp đèn hậu dài 1.463mm, cấu thành từ 14 chip LED, độ sáng 1.200 nit, cho nhiều hiệu ứng ánh sáng thú vị.

Đèn hậu tích hợp cánh gió sau mang đến hiệu năng và tính thẩm mỹ cao cho Lynk & Co 02 (Ảnh: Lynk & Co).

Ở nội thất, Lynk & Co 02 có hệ thống đèn viền nội thất Infinity Light với 63 đèn LED, 256 cấp độ chuyển màu và 11 hiệu ứng ánh sáng động. Ngoài ra, mẫu xe thuần điện có hệ thống 14 loa Harman Kardon công suất 1.600W.

Dựa trên nền tảng khung gầm SEA, hiệu năng đua xe trên Lynk & Co 02 thể hiện ở hệ dẫn động cầu sau, công suất 268 mã lực và sức kéo 343Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 5,5 giây, đạt giới hạn tốc độ 81,7km/h trong thử nghiệm Moose (đánh lái liên tục) và quãng đường phanh về 0 trong 34,19m.

Về an toàn pin, hãng thông tin xe đã vượt qua hơn 100 bài kiểm tra, đạt chứng nhận của EU, Mỹ và nhiều thị trường khác, thông qua các bài kiểm tra đâm thủng, quá áp, cháy bên ngoài và có khả năng ngắt điện cao áp trong 2 mili giây.

Đại diện Lynk & Co cho biết, hãng có những nghiên cứu kỹ lưỡng ở thị trường Việt Nam và tinh chỉnh một số chi tiết khi phân phối dòng xe 02. Cụ thể, Lynk & Co 02 được bổ sung chức năng sưởi gương, hệ thống thông gió ghế ngồi, nhớ vị trí ghế… để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Chủ sở hữu những chiếc Lynk & Co 02 đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Lynk & Co).

Lynk & Co Việt Nam phân phối mẫu xe thuần điện 02 với phiên bản Pro giá 818 triệu đồng và Halo giá 898 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe được bảo hành 72 tháng (6 năm) hoặc 175.000km và pin cao áp, động cơ điện, bộ điều khiển động cơ được bảo hành 96 tháng hoặc 200.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Nằm trong chiến lược phát triển các dòng xe điện hóa và hybrid cắm sạc ngoài, Lynk & Co Việt Nam đặt mục tiêu phủ 100% trạm sạc tại các showroom và công trình thuộc hệ sinh thái Tasco Auto trên toàn quốc. Đến đầu tháng 6 năm nay, Tasco Auto và đối tác đã vận hành 35 trụ sạc DC trên toàn quốc, đồng thời hệ thống trạm sạc Esky đã vận hành 35 trụ sạc trên toàn quốc, gồm 23 trụ DC và 12 trụ AC.