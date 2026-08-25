Mitsubishi Pajero 2027 sẽ ra mắt vào ngày 2/9, cạnh tranh Land Cruiser

Trong thời gian qua, Mitsubishi liên tục tung ra các hình ảnh nhá hàng (teaser) về Pajero thế hệ mới - phiên bản 2027, và mới đây đã xác nhận ngày 2/9 là thời điểm mẫu xe này chính thức ra mắt toàn cầu tại Nhật Bản. Kế đó, Pajero 2027 sẽ ra mắt tại Thái Lan vào tháng 10.

Hãng vẫn chưa công bố kích thước, các phiên bản hay hình ảnh nội thất.

Pajero 2027 sẽ có ngoại hình bề thế, góc cạnh hơn (Ảnh: AutoLifeThailand).

Hình ảnh nhá hàng chính thức đã hé lộ một số chi tiết thiết kế và trang bị của mẫu SUV mới, như đèn pha LED, kính chắn gió phía trước dựng đứng hơn, nắp ca-pô dạng vỏ sò, khung cửa sổ góc cạnh và bộ mâm hợp kim màu đen bóng.

Bên trong xe, chi tiết đáng chú ý là màn hình kỹ thuật số Multi-Meter và ghế bọc da màu nâu kết hợp đen với bề mặt đục lỗ.

Điểm nhấn về mặt kỹ thuật của Pajero mới là công nghệ Super All-Wheel Control (S-AWC) - một hệ thống kiểm soát động lực học tích hợp, có khả năng quản lý mô-men xoắn, phanh và độ ổn định khi xe di chuyển trên các bề mặt địa hình khác nhau, từ đường nhựa cho tới những nơi có độ bám thấp.

Theo một số nguồn tin tại các thị trường, công nghệ S-AWC sẽ kết hợp với hộp số phân phối Super Select 4WD-II của Mitsubishi, cho phép người lái chuyển đổi giữa chế độ dẫn động hai bánh, dẫn động bốn bánh toàn thời gian và chế độ cầu chậm.

Mitsubishi chưa xác nhận sự kết hợp này, nhưng đây là cấu hình phù hợp với cách Triton được thiết lập cho nhu cầu off-road thực thụ.

Hình ảnh hé lộ gầm xe Pajero 2027 (Ảnh: Mitsubishi).

Thương hiệu Nhật Bản cho biết, Pajero 2027 sẽ sử dụng khung gầm rời dạng thang (ladder frame) kết hợp hệ thống treo hoàn toàn mới với thiết kế và tinh chỉnh riêng biệt, nhằm mang lại khả năng bám đường tốt và trải nghiệm vận hành êm ái.

Về động cơ, Pajero được cho là sẽ ra mắt với động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp kép dung tích 2.4L giống Triton, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470Nm.

Đối với những khách hàng muốn một hệ truyền động hiện đại hơn, Mitsubishi được cho là đang phát triển phiên bản hybrid cho cả Pajero và Triton.

Hiện chưa có nhiều thông tin về phiên bản hybrid của Pajero, nhưng mẫu xe này có thể sử dụng hệ truyền động tương tự Outlander PHEV, kết hợp động cơ xăng 2.4L, hai mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion, cho tổng công suất 248 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 450Nm.

Ảnh dựng Mitsubishi Pajero dựa trên kiểu dáng được hé lộ khi xe chạy thử (Ảnh: Kolesa).

Mitsubishi Pajero 2027 sẽ cạnh tranh trong cùng phân khúc với các mẫu SUV như Toyota Land Cruiser và Land Cruiser Prado, xét về mục tiêu sử dụng và nhóm khách hàng.

Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Laem Chabang của Mitsubishi ở Thái Lan. Theo trang CarsGuide, Mitsubishi muốn biến nhà máy tại Thái Lan thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu cho các dòng xe điện hóa của hãng.