Tình huống giao thông được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một chiếc container đang di chuyển chậm để rẽ phải, thì bất ngờ từ phía sau một nam thanh niên điều khiển xe máy lao đến với tốc độ cao, cố gắng lách lên để tránh nhưng lại đâm thẳng vào đầu kéo rồi ngã xuống đường.

May mắn, chiếc xe container đang di chuyển chậm, còn nam thanh niên bị ngã văng ra ngoài và kịp thời phản ứng nên bánh trước của xe đầu kéo chỉ cán qua xe máy mà không cán trúng nam thanh niên này.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra va chạm giao thông, thay vì xuống xe để xuống xem xét tình hình nạn nhân, tài xế chiếc container vẫn tiếp tục di chuyển nên đã kéo lê chiếc xe máy dưới gầm khiến xe máy bị hư hại nghiêm trọng.

Hành động của tài xế container sau va chạm giao thông gây phẫn nộ (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip về cách xử lý của tài xế container sau va chạm giao thông đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và khiến nhiều dân mạng tranh cãi.

Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ với cách xử lý của tài xế container, khi cho rằng hành động của tài xế này là quá nhẫn tâm và thậm chí liều lĩnh, bởi lẽ nếu không may vẫn có người bị mắc kẹt dưới gầm xe sau va chạm thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

"Không hiểu tài xế chiếc container nghĩ gì trong tình huống này? Anh nhìn thấy một người bị ngã ra đường thì không có nghĩa là không còn ai khác bị mắc kẹt dưới gầm xe. Thử tưởng tượng trong tình huống này nếu chiếc xe máy chở 2 hoặc 3 người và ngoài thanh niên kia còn có ai khác bị mắc kẹt dưới gầm xe mà tài xế không quan sát thấy, thì việc tiếp tục di chuyển tới như vậy chẳng khác gì hành động giết người", tài khoản Facebook có tên H.Dương bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Va chạm xong tài xế không xuống xe xem có ai bị kẹt phía dưới gầm không mà vẫn liều lĩnh chạy tiếp thì thật là quá xem thường tính mạng của người khác. Có thể tài xế này bức xúc vì nam thanh niên phóng nhanh gây tai nạn dù xe container đã chuyển hướng gần hết, nhưng nên nhớ tính mạng của con người là quan trọng nhất, do vậy dù vì lý do gì thì cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người khác chứ", người dùng Facebook A.Hiếu bình luận.

"Không biết tài xế container này chủ quan hay là cố ý, nhưng xảy ra va chạm mà không dừng lại xem xét tình hình nạn nhân, vẫn cố gắng chạy tiếp là điều không thể chấp nhận được", người dùng Facebook có tên N.Linh bày tỏ sự bức xúc.

Một vài cư dân mạng khác cho rằng nam thanh niên điều khiển xe máy cũng có một phần lỗi trong tình huống này vì đã phóng nhanh, khi gặp xe container đang chuyển hướng đã không kịp thời xử lý nên dẫn đến va chạm. Nhiều người nhận định có thể tài xế container đã bức xúc với hành động của nam thanh niên chạy ẩu nên cố tình "trả đũa".

Trong khi đó, một vài ý kiến cho rằng tài xế container chỉ đang cố gắng đưa xe vào phía trong để tránh bị tắc đường, nhưng vô tình cán trúng chiếc xe máy đang bị ngã dưới gầm.

Các độc giả Dân trí nhận định như thế nào về tình huống giao thông này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.