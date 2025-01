Geely và Volvo: Thương vụ đầy dấu ấn trong lịch sử ngành ô tô

Ngày lịch sử và chiến lược đầu tư táo bạo

Ngày 2/8/2010, Ford và Geely đã ký thỏa thuận chuyển nhượng thương hiệu Volvo. Geely chi trả 1,8 tỷ USD bằng tiền mặt để sở hữu thương hiệu ô tô Thụy Điển. Trước khi thương vụ này diễn ra, Volvo đối mặt với nhiều khó khăn sau khủng hoảng tài chính, sản phẩm dần trở nên lỗi thời và đánh mất thị phần.

Tuy nhiên, sau khi tiếp quản, Chủ tịch Eric Li của Geely đã đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng, như đầu tư 11 tỷ USD để đổi mới toàn bộ danh mục sản phẩm và thực hiện kế hoạch tăng trưởng tại Trung Quốc.

Kết quả, Volvo không chỉ hồi sinh mà còn trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu với các dòng xe nổi bật như Volvo XC60 dựa trên kiến trúc SPA. Đồng thời, thương hiệu còn phát triển thêm các dòng sản phẩm mới như Polestar và Lynk & Co, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ dưới bàn tay Geely.

Ông Li Shufu, Chủ tịch của Zhejiang Geely Holding Group, ông Lewis Booth, CFO của Ford Motor Company, tại Lễ ký kết thỏa thuận mua cổ phần thương hiệu Volvo từ Ford (Ảnh: Volvo).

Tầm nhìn đổi mới và hợp tác chiến lược

Dưới sự quản lý của Geely, Volvo đã có sự hồi sinh mạnh mẽ. Việc đề cao đổi mới công nghệ đã đặt Volvo lên một hành trình phát triển khác biệt. Nền tảng Scalable Product Architecture (SPA) được phát triển ngay sau đó đã giúp Volvo đáp ứng nhu cầu khách hàng toàn cầu về những mẫu xe an toàn, sang trọng và tiết kiệm nhiên liệu.

Theo thông tin từ tập đoàn Geely, thương hiệu Volvo đạt doanh số 763.389 xe trong năm 2024, tăng 8% so với năm 2023 và lập kỷ lục mới trong lịch sử thương hiệu này.

Hợp tác và đồng bộ công nghệ

Trụ sở Tập đoàn Geely (Ảnh: Geely).

Geely và Volvo tận dụng tối đa khả năng hợp tác qua việc phát triển các nền tảng và động cơ chung. Trong đó, nền tảng kiến trúc mô-đun nhỏ gọn (CMA) đã được áp dụng rộng rãi cho các dòng xe Volvo, Geely và Lynk & Co. Nó không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn tối ưu hóa chi phí nghiên cứu và phát triển.

Chủ tịch Eric Li từng phát biểu: "Hãy thả con hổ (Volvo) ra khỏi lồng", thể hiện tầm nhìn dài hạn và niềm tin vào đội ngũ của Volvo. Ông nhấn mạnh rằng Volvo, Geely là hai thương hiệu vận hành độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác xuyên văn hóa thành công.

Tăng trưởng ấn tượng

Năm 2024, Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) công bố tổng doanh số các thương hiệu ô tô của tập đoàn đạt hơn 3,3 triệu xe, tăng 22% so với năm 2023 và lập kỷ lục mới trong lịch sử. Theo đại diện Geely, đây là lần đầu tiên Geely Holding đạt hơn 3 triệu xe bán ra trong một năm.

Trong đó, Geely Auto bán được tổng cộng 2,17 triệu xe, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán hàng quốc tế đạt mức kỷ lục, với lượng xe xuất khẩu đạt 403.923 chiếc, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dòng xe sử dụng năng lượng điện hóa và nhiên liệu thay thế sạch đạt doanh số hơn 1,48 triệu xe, tăng 52% so với năm trước, chiếm 45% tổng doanh số. Doanh số tại các thị trường ngoài Trung Quốc đạt hơn 1,22 triệu xe, tăng trưởng 21% so với năm trước, chứng minh chiến lược quốc tế hóa thành công của Geely.

Thương vụ mua lại Volvo như một bước đi chiến lược của Geely trong việc khẳng định tên tuổi và mở rộng ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Kết hợp giữa Geely và Volvo là minh chứng rõ ràng rằng sự hợp tác quốc tế có thể mang lại những kết quả ngoạn mục, đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức mới cho ngành ô tô trong tương lai.