Được khách Việt chuộng nhưng Xpander đang bị hàng loạt đối thủ "bủa vây"

Tại Việt Nam, Toyota Innova từng là dòng xe không có đối thủ xứng tầm ở phân khúc xe đa dụng (MPV) phổ thông, khi mà Nissan Grand Livina hay Kia Carens quá yếu để cạnh tranh. Tuy nhiên, từ năm 2018, sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander đã làm thay đổi cục diện. Chỉ sau một năm ra mắt, mẫu MPV nhà Mitsubishi đã có doanh số cao gần gấp đôi Innova.

Mitsubishi Xpander chỉ mất một năm để "hạ bệ" Toyota Innova (Ảnh: MMV).

Nhưng ngôi vương có lẽ sẽ không ở lại lâu với Xpander. Trước sự "thất sủng" của Innova, thương hiệu Toyota đã bổ sung thêm bộ đôi Veloz Cross và Avanza tiếp sức.

Sau 6 tháng có mặt trên thị trường, Veloz Cross tạm soán ngôi Xpander trong tháng 9 vừa qua, vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc MPV. Dù lũy kế 9 tháng đầu năm, Xpander vẫn ở vị trí số 1, nhưng khoảng cách hơn 6.000 xe không phải là không thể san lấp trong dài hạn, nhất là khi trên thị trường ngày càng có thêm nhiều lựa chọn, thị phần bị chia sẻ.

Hiện tại, khoảng 45% thị phần phân khúc MPV đang thuộc về Xpander, khoảng 27% thuộc về Veloz, còn lại là những cái tên như Suzuki XL7, Toyota Avanza, Toyota Innova và Suzuki Ertiga. Tuy nhiên, cục diện có thể sẽ sớm thay đổi khi xuất hiện thêm các nhân tố mới.

Tuần trước, Hyundai đã chính thức chen chân vào phân khúc này tại Việt Nam với mẫu Stargazer có giá bán khá cạnh tranh và nhiều trang bị an toàn, tiện ích. Trong khi đó, Suzuki Ertiga chuẩn bị có phiên bản Hybrid mới, còn Kia đưa Carens trở lại cuộc chơi.

Hãy cùng điểm qua những đối thủ mới của "ông vua" Xpander.

Hyundai Stargazer

Mẫu MPV cỡ trung này ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, cùng sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream G 1.5L cho công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT.

Hyundai Stargazer sở hữu thiết kế hình vòm khác lạ (Ảnh: TC Motor).

Bên trong xe, màn hình giải trí 10,25 inch nối liền đồng hồ tốc độ LCD 4,2 inch (bản tiêu chuẩn 3,5 inch). Stargazer có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất. Hai bản cao cấp nhất có chìa khóa thông minh kèm chức năng khởi động xe từ xa, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây kèm tính năng làm mát, âm thanh 8 loa Bose và ampli rời.

Các chi tiết trong cabin chủ yếu được thiết kế theo phương ngang (Ảnh: TC Motor).

Tính năng cảm biến áp suất lốp có trên tất cả phiên bản, trừ bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là tính năng ga tự động, giới hạn tốc độ. Stargazer cũng là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc MPV có cả cấu hình 6 chỗ, bên cạnh kiểu 7 chỗ truyền thống.

Trang bị an toàn đáng chú ý trên Stargazer gồm: hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, đèn chiếu sáng tự động, giới hạn tốc độ MSLA, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảm biến lùi…

Bên cạnh đó là gói an toàn SmartSense gồm: hệ thống hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm trước FCA, cảnh báo điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SAW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Hyundai Stargazer có giá khởi điểm 575 triệu đồng, bản cao nhất 685 triệu đồng đi kèm gói an toàn SmartSense. Trước mắt, Stargazer được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nhưng từ năm sau sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước, hứa hẹn giá bán còn cạnh tranh hơn.

Suzuki Hybrid Ertiga mới

Đây là dòng xe hybrid đầu tiên trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Xe có giá lần lượt 539 triệu đồng, 609 triệu đồng và 678 triệu đồng tương ứng với 3 phiên bản số sàn MT, số tự động MT và Sport Limited.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Suzuki Việt Nam).

Không giống các mẫu xe thuần điện bị phụ thuộc hoàn toàn vào pin và sạc, Suzuki Hybrid Ertiga sử dụng nguồn năng lượng kết hợp từ động cơ xăng với bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin lithium-ion.

Động cơ xăng 1.5L cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Không gian khoang lái của Ertiga mới về cơ bản vẫn giữ nguyên phong cách như bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, các chi tiết ốp nhựa giả vân gỗ nâu trên bản cũ đã được thay bằng mảng màu tối hơn.

Khoang lái của bản Ertiga Sport Limited (Ảnh: Suzuki Việt Nam).

Trang bị mới gồm có gương chiếu hậu bên trong xe tích hợp camera hành trình, camera 360 độ, sạc điện thoại không dây (chỉ có trên bản cao cấp nhất).

Nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn cho người dùng, Hybrid Ertiga có tới 6 phiên bản màu sắc, trên cả 3 phiên bản cùng mức giá bán lẻ lần lượt là 539 triệu đồng cho bản số sàn MT, 609 triệu đồng cho bản số tự động AT, và 678 triệu đồng với bản Sport Limited.

Bộ pin lithium-ion và bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) được bảo hành là 5 năm hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Kia Carens thế hệ mới

Dù xe chưa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giá bán cũng chưa được tiết lộ, nhưng hầu hết các đại lý Kia đã bắt đầu nhận cọc xe Carens thế hệ mới từ tháng 9.

Kia Carens dùng chung nền tảng khung gầm với Seltos (Ảnh: Kia Motors).

Tại Việt Nam, dự kiến Kia Carens sẽ được nhà phân phối Thaco đưa về lắp ráp trong nước, với hai phiên bản động cơ xăng và một bản máy dầu.

Máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 113 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp, còn máy xăng 1.4L tăng áp cho công suất 138 mã lực, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Trong khi đó, bản máy dầu 1.5L CRDi VGT cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 250Nm.

Về hình thức, Kia Carens không còn mang kiểu dáng xe đa dụng như trước đây mà có thiết kế crossover, sử dụng chung nền tảng khung gầm với Kia Seltos.

Không gian bên trong xe được thiết kế trẻ trung, hiện đại hơn nhiều so với mẫu tiền nhiệm (Ảnh: Kia Motors).

Xe có 6-7 chỗ ngồi, với hàng ghế thứ 2 độc lập. Táp-lô có thiết kế liền mạch với ta-pi cửa. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng cỡ 10,25 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Kia Connect.

Kia Carens mới được trang bị loạt tiện nghi cao cấp như hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh 8 loa Bose, điều hòa tự động có tính năng lọc không khí và cửa sổ trời SkyLight,...

Toyota Veloz Cross

Đây được coi là mẫu xe mang sứ mệnh lấy lại ngôi vương từ Xpander, và sau 6 tháng có mặt trên thị trường đã bước đầu thành công.

Mẫu Veloz Cross đang được bán tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Thanh Hải).

Veloz Cross đã tạo ra cơn sốt kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào đầu năm nay và chiếm tỉ trọng cao trong doanh số của Toyota.

Xe sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men cực đại 140Nm, chỉ kết hợp duy nhất với hộp số tự động D-CVT.

Hệ thống Safety Sense của Toyota bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera 360 độ cùng 6 túi khí bảo vệ hành khách ở mọi vị trí.

Veloz Cross gây ấn tượng với hàng loạt tính năng cao cấp (Ảnh: TMV).

Không gian bên trong xe có những tiện nghi cao cấp như màn hình đa thông tin 7 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây,...

Đáng chú ý, Veloz Cross là mẫu xe duy nhất trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam được trang bị phanh tay điện tử.

Xe hiện có giá 658 triệu đồng cho bản CVT và 698 triệu đồng cho bản CVT TOP.