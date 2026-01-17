Loạt ô tô xăng/dầu bán chạy nhất năm 2025: Chủ yếu là xe Nhật giá “mềm”

Bên cạnh sự bùng nổ của các dòng xe điện, “sân chơi” của các mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong cũng sôi động không kém. Trên danh sách loạt xe xăng/dầu hút khách Việt nhất năm 2025, có tới 9/10 sản phẩm ghi nhận lũy kế doanh số vượt mốc 10.000 chiếc.

Bốn vị trí dẫn đầu không thay đổi so với năm ngoái, lần lượt thuộc về Mitsubishi Xpander, Ford Ranger và Mazda CX-5 và Xforce. Đáng chú ý, Xforce thành công giữ vững xếp hạng 4 và tiếp tục bán vượt Toyota Yaris Cross, dù từng bị “đồng hương” này đè nén ở những tháng đầu năm 2025.

Bảng xếp hạng loạt xe xăng/dầu bán chạy nhất năm 2025 vẫn có sự hiện diện của hai mẫu sedan hạng B. Trong đó, Toyota Vios tiếp tục là sản phẩm “hút” khách nhất nhóm xe này, nhưng Hyundai Accent đã không còn hiện diện, thay vào đó là Honda City.

Bù lại, Hyundai Tucson thành công lọt top và cũng là mẫu xe Hàn Quốc duy nhất trong danh sách. Chiếm lượng lớn vị trí của bảng xếp hạng vẫn là những mẫu xe Nhật giá “mềm” (6 sản phẩm), thường xuyên có ưu đãi lớn giúp giá khởi điểm thực tế hạ còn 400-700 triệu đồng.

Ô tô thương hiệu Mỹ có tới 3 đại diện, trong đó Ford Ranger và Everest lần lượt bán chạy nhất phân khúc xe bán tải và SUV hạng D cỡ trung.