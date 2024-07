Tình huống diễn ra vào sáng 15/7 ở Hải Phòng và được camera hành trình của xe bồn ghi lại.

Đi kiểu "châu chấu đá xe", chiếc Kia Morning bị xe bồn ủi văng xa (Video: OFFB).

"Xe nhỏ, động cơ yếu hơn mà lại cố vượt xe bồn ở bên trái trong khi bên phải đang có xe máy thì quá mạo hiểm, tự đưa mình vào thế kẹt", tài khoản Facebook có tên Anh Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thành viên Bùi Hiếu cũng nêu ý kiến tương tự: "Đường dẫn lên cầu thu hẹp lại, phía trước có 2 xe máy nên ô tô con định lấn làn một chút để vượt xe máy, nhưng chậm quá nên không thoát khỏi xe sau".

"Kiểu vượt như xe con trong clip tôi cũng gặp suốt. Chen lên từ bên phải xong vượt ép xe bên trái phải nhường đường; gặp xe to là sẽ như xe con trong clip thôi", người dùng Facebook có tên Đinh Lê bình luận.

"Xem đi xem lại tôi thấy bác tài xe con đánh lái sang trái đấy, chắc định né xe máy, không ngờ lại huých vào xe bồn rồi mất lái. May là bác lái xe bồn còn kịp phản ứng", tài khoản Minh Long phân tích tình huống.

"Xe con vượt kiểu ngang vai bắt đầu nhập làn, trong khi để đảm bảo an toàn thì ít nhất phải để xe bị vượt lọt hết vào trong gương mới có thể chuyển làn vào. Vượt kiểu này mà chỉ bị hỏng xe thì đúng là còn may mắn chán. May mà xe con không bị đẩy sang làn đối diện và không có xe ở làn đối diện trờ tới", tài xế Hoàng Tùng nhận xét.

Kinh nghiệm vượt xe cỡ lớn

Khi tham gia giao thông, trong trường hợp bắt buộc phải vượt xe cỡ lớn như xe công-ten-nơ, xe moóc…, trước tiên cần xác định xem khoảng trống phía trước cả xe mình và xe bị vượt có đủ để đảm bảo thời gian xe bạn vượt lên mà người lái xe phía trước không đánh lái giành đường bất ngờ không.

Nếu phía trước là khúc cua hoặc giao lộ thì không nên vượt, vì tầm nhìn bị hạn chế rất dễ xảy ra tai nạn, khó xử lý tình huống.

Khi vượt xe khác nói chung và xe cỡ lớn nói riêng, cần thu hút sự chú ý của tài xế xe phía trước và xe bị vượt bằng đèn pha, còi, và nhớ sử dụng đèn báo rẽ để xin vượt.

Khi đã đủ điều kiện an toàn, hãy vượt dứt khoát, tránh di chuyển quá lâu trong khu vực điểm mù của xe cỡ lớn.