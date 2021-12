Đem Toyota Yaris đi leo đồi, nhóm thanh niên nhận cái kết buồn vì chủ quan

Dân trí Nhóm thanh niên đi trên chiếc Toyota Yaris leo lên một đoạn dốc thì xe sụt hố. Người trên xe vừa ra hết thì chiếc ô tô bất ngờ bị trượt và đâm liên tiếp vào hàng cây bên đường.

Tình huống xảy ra ngày 5/12 tại khu vực đường lên đồi Bù (Chương Mỹ, Hà Nội). Video được ghi lại bởi camera hành trình của một phương tiện đi ngược chiều, sau đó chia sẻ trên nhiều hội nhóm mạng xã hội.

Theo đó, chiếc Toyota Yaris màu trắng leo lên một đoạn dốc đường đất, địa hình không thuận lợi. Phương tiện sau đó bị sa hố, buộc các thành viên trên xe phải xuống để kiểm tra. Video cho thấy trên xe có ít nhất 3 nam thanh niên, bao gồm cả tài xế. Những người này xuống xe thì bất ngờ chiếc ô tô bị trôi về sau.

Đưa Toyota Yaris leo đồi, nhóm thanh niên nhận cái kết buồn vì chủ quan (Video: OFFB).

Cố gắng giữ chiếc xe lại nhưng không được, cả ba thanh niên gần như "bất lực" nhìn chiếc xe lùi không kiểm soát. Phương tiện đâm phần đuôi vào bụi cây ven đường, sau đó tiếp tục quay đầu và lao xuống dốc. Xe đâm vào vật cản xung quanh, lật vài vòng sau đó mới chịu dừng lại.

Trên các nhóm trao đổi về xe và giao thông, nhiều thành viên đã để lại bình luận chia buồn cùng chủ chiếc xe Yaris. "Nhìn xe đâm như vậy, thiệt hại chắc chắn không nhỏ rồi. Lái xe có phần chủ quan khi rời khỏi ghế lái ở đoạn giữa dốc mà không kéo phanh hay chèn bánh cẩn thận", nick Vũ Thành viết.

Trong khi đó, tài khoản Minh Anh cho rằng có thể lựa chọn từ đầu của nhóm này đã không thực sự chính xác. "Mình đã đi đồi Bù rồi, đoạn đường này khá xấu và xuất hiện những hố to, khó tránh. Địa hình này nên dành cho những chiếc xe gầm cao, hai cầu, trong khi Yaris sinh ra hợp với đi phố, địa hình thuận lợi thôi", người này bình luận.

Hàng trăm bình luận đặt câu hỏi về vụ tai nạn này.

"Tài xế về P nhưng nhầm số R. sau đó 2 người ghế trước xuống xe nên xe bớt tải và nó tự lùi lên khỏi hố. Khi lùi thì "táng đuôi" vào gốc cây bật nảy ra, quay đầu gặp độ dốc cao, quán tính lớn nên dù còn số lùi thì xe vẫn lao đi. Việc xe di chuyển như có người đánh lái là do tư thế xe khi xuống hố bên cao bên thấp khi lùi lại sẽ dẫn đến việc xe bị bẻ lái tự do. Khi lao dốc đường mấp mô nên cũng bị bẻ lái như vậy. Xe này 100% là xe AT vì nếu xe MT khả năng tài xế bỏ côn ra mà xe vẫn còn nổ máy rất khó xảy ra", nick Nguyễn Việt đặt vấn đề.

Tương tự, người dùng Hoàng Văn Chiến cho rằng: "Khả năng chủ xe để số lùi nhưng trên xe full người, nặng quá ko lùi được. Lúc sau, tất cả xuống xe nhưng tài xế quên gạt cần số về P hay kéo phanh tay, thế là xe tự lùi lại".

Nhiều bác tài cho rằng nên tính toán trước các cung đường mà mình sẽ đi, đặc biệt là với khu vực lạ. Không nên cố đi vào các đoạn đường khó, nhất là nơi địa hình đèo dốc, đồi núi hay cát. Ngoài ra, khi dừng xe tại nơi dốc cần kéo phanh tay, chèn bánh để tránh trường hợp xe bị trôi.

Gia An

Nguồn video: OFFB