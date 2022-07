Để trẻ ngồi lòng lái ô tô chẳng khác nào "trứng để đầu gậy"

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao trước clip một tài xế để cho bé gái ngồi trong lòng cầm vô-lăng điều khiển xe ô tô chạy trên đường.

Nhiều người đi đường không khỏi bức xúc trước hình ảnh tài xế để cho bé gái ngồi trong lòng cầm vô-lăng điều khiển ô tô (Video: MXH).

Sự việc khiến nhiều người nhớ lại vụ tai nạn đau lòng xảy ra hồi cuối năm ngoái ở Nghệ An.

Theo đó, một cháu bé 14 tháng tuổi ở Nghệ An ngồi trước vô lăng xe ô tô, không may người lái đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe mất lái đâm vào tường, khiến cháu bé bị tai nạn vỡ tim, dập phổi nguy kịch.

Khi cho trẻ nhỏ ngồi vào lòng lúc lái ô tô, nhiều người không hề ý thức được rằng họ đang đặt con, cháu mình vào tình huống nguy hiểm chết người.

Rủi ro có thể đến từ việc trẻ nhỏ nghịch vô lăng khiến xe bị mất lái. Nguy hiểm hơn, nếu xảy ra tai nạn thì trẻ nhỏ ngồi phía trước sẽ chịu lực tác động lớn hơn nhiều so với tài xế.

Dưới đây là clip ghi lại bài thử nghiệm va chạm dưới đây của trung tâm an toàn đường bộ NSW (Australia), cho thấy mức độ nguy hiểm của việc cho trẻ nhỏ ngồi lòng khi lái ô tô.

Vì sao không nên cho trẻ ngồi trong lòng khi lái xe? (Video: NSW).

Bài thử nghiệm va chạm cho thấy lực tác động của túi khí khi bung ra mạnh tới mức khiến hình nộm trẻ nhỏ ngồi trong lòng tài xế bị hất văng lên trần xe. Tai nạn này có thể khiến trẻ bị gãy cổ và chấn thương sọ não. Trong khi đó, hình nộm người lớn ngồi trên ghế lái chỉ có nguy cơ bị thương ở mặt.

Không chỉ là ghế lái và việc cho trẻ ngồi trong lòng khi lái xe, tất cả các chỉ dẫn, khuyến cáo về an toàn đều nhắc đến việc không để trẻ em dưới 12 tuổi ngồi ở hàng ghế trước, nhằm tránh nguy cơ chấn thương. Lý do là hiện nay hầu hết các xe đời mới đều được trang bị ít nhất là hai túi khí phía trước.

Khi xảy ra va chạm với xe, túi khí có thể bung với tốc độ 160-320 km/h, tương đương 10-25 phần nghìn giây, nhanh hơn một cái chớp mắt, với lực bung cực mạnh.

Các nghiên cứu đã chỉ rằng vị trí ngồi an toàn nhất cho trẻ dưới 12 tuổi là ghế giữa phía sau, nếu có dây an toàn đầy đủ. Trong trường hợp vị trí ghế giữa phía sau không có dây an toàn, nên cho trẻ ngồi ở bên đối ngược với tài xế.

Riêng trẻ dưới 2 tuổi cần được đặt ngồi trong ghế quay mặt về phía sau của xe.