Cùng Mazda “Chạm Sakura - Chạm tinh hoa đẳng cấp”

Chạm Sakura - Vẻ đẹp từ đôi tay nghệ nhân

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một thương hiệu xe lại chọn Sakura - loài hoa anh đào mỏng manh làm nguồn cảm hứng cho những cỗ máy cơ khí? Câu trả lời nằm ở triết lý mỹ học tinh giản hiện đại của xứ sở mặt trời mọc.

Sakura đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế và một sức sống căng tràn. Tại Mazda, Sakura chính là chuẩn mực để định hình kiểu dáng, tỷ lệ và sắc màu, từ những nét phác thảo đầu tiên cho đến khi xe hoàn thiện. Với nguyên tắc thiết kế đề cao tính mỹ học ấy, Mazda khát khao kiến tạo nên những tạo tác nghệ thuật cuốn hút mọi ánh nhìn.

Triết lý “Car as Art - Xe là nghệ thuật” khởi nguồn từ những nét phác thảo mềm mại và các khối đất sét được tạo hình thủ công. Thay vì lệ thuộc vào máy móc, Mazda ưu tiên hơi ấm từ bàn tay con người truyền dẫn sức sống vào hình khối chiếc xe.

Dưới đôi tay của các nghệ nhân Takumi, từng tỷ lệ và độ cong được tính toán chuẩn xác để tối ưu hóa sự tương tác với ánh sáng, tạo hiệu ứng “chuyển động ngay cả khi đứng yên”. Mỗi đường nét nhờ đó trở nên mượt mà, nhất quán và thanh thoát như nhịp điệu của cánh hoa Sakura xoay mình trong gió.

Điểm chạm cảm xúc khởi đầu từ bảng màu độc bản, nổi bật là sắc đỏ Artisan mới - thành quả của hàng nghìn giờ thử nghiệm nhằm tái hiện khoảnh khắc rực rỡ nhất của cánh hoa Sakura dưới nắng.

Sắc đỏ này sở hữu chiều sâu thị giác độc đáo, rạng rỡ khi đón ánh sáng và tĩnh lặng, sang trọng trong bóng râm. Tại đây, người dùng không chỉ chạm vào một lớp sơn, mà là chạm vào tâm huyết của những nghệ nhân thủ công, nơi nghệ thuật màu sắc được nâng tầm thành sứ mệnh tôn vinh di sản.

Để đạt đến ngưỡng mỹ học chinh phục thị giác, các nghệ nhân Takumi đóng vai trò như những họa sĩ thực thụ. Với công nghệ sơn Takuminuri, từng chuyển động tay tỉ mỉ được chuyển hóa thành những lớp màu tinh xảo.

Sự giao thoa giữa tính thẩm mỹ và kỹ nghệ thủ công đã tạo nên những sắc màu độc bản, không chỉ định hình cá tính mà còn thổi hồn vào ngôn ngữ chuyển động của mỗi chiếc Mazda.

Chạm tinh hoa - Đẳng cấp từ sự thấu hiểu

Bên trong khoang lái, Mazda kiến tạo một khoảng lặng thư thái, nơi giá trị đẳng cấp kết tinh từ sự thấu hiểu người dùng qua từng điểm chạm.

Thay vì phô trương công nghệ hào nhoáng, thương hiệu ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm bằng chất liệu tuyển chọn và kỹ nghệ chế tác thủ công bậc thầy. Sự hoàn hảo từ chất liệu da Nappa cao cấp, chi tiết kim loại chế tác tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ.

Tất cả nhằm hiện thực hóa triết lý “Jinba Ittai” - sự hòa hợp giữa người và xe. Tại đây, mỗi chiếc xe Mazda không còn là phương tiện di chuyển mà trở thành phần mở rộng của cảm xúc, nơi niềm vui cầm lái được khơi gợi từ cảm giác vận hành tự nhiên và thuần khiết nhất.

Hơn 350 giải thưởng quốc tế, từ Red Dot Design Award đến Car of the Year là minh chứng cho vị thế của Mazda trên bản đồ thiết kế toàn cầu. Đây chính là động lực để Mazda theo đuổi những giá trị mới, mang đến niềm tự hào cho chủ sở hữu.

Trong bước chuyển mình với định vị thương hiệu xe Nhật Bản cao cấp, dấu ấn Sakura trên mỗi chiếc Mazda như một lời cam kết về sự chỉn chu và tâm huyết, nơi mỗi sản phẩm đều khởi nguồn từ trái tim để đồng hành cùng những chương mới đầy cảm hứng của cuộc sống.

Trong tháng 4, Mazda mang đến cơ hội sở hữu xe với ưu đãi lên đến 60 triệu đồng, cùng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km trên hệ thống hơn 110 showroom toàn quốc.