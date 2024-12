Cùng Lexus khám phá tinh hoa ẩm thực Việt qua Sense Vietnam by Lexus

Tại Việt Nam, Lexus luôn tiên phong trong chương trình trải nghiệm dành cho khách hàng thông qua các bữa tiệc gắn liền với di sản văn hóa và ẩm thực đặc sắc của vùng miền.

Nhịp đập cảm xúc cùng Lexus

Trong hành trình phát triển, Lexus đặt việc tối ưu hóa trải nghiệm thương hiệu đối với khách hàng. Không chỉ mang đến chiếc ô tô sang trọng và tinh tế, Lexus muốn khách hàng được tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm khó quên, truyền cảm hứng cho liên kết cảm xúc cùng giá trị cao cấp.

Mới đây, hãng xe sang từ Nhật bản giới thiệu "Học viện ẩm thực Maverick", một series (chuỗi) mới hướng đến tôn vinh đam mê ẩm thực và bản lĩnh của các đầu bếp trên toàn châu Á. Hay trước đó, Lexus cũng tổ chức chuyến đi Escape to Amazing, tới Margaret River (Australia) để trải nghiệm ẩm thực địa phương. Thông qua những chuyến du lịch ẩm thực, chủ nhân xe Lexus có dịp trải nghiệm kết hợp ẩm thực độc đáo, hương vị bất ngờ cùng kỹ thuật chế biến sáng tạo.

Lexus nối dài những hành trình khám phá ẩm thực theo cách riêng (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Tiếp nối những giá trị đó, Sense Vietnam by Lexus mang đến trải nghiệm khám phá ẩm thực Việt độc đáo với sự kết hợp nguyên liệu địa phương tươi mới cùng kỹ thuật chế biến tài hoa của đầu bếp người Việt.

Trên những mẫu xe hybrid nổi bật của Lexus như ES300h, NX350h và RX500h F SPORT Performance, người trải nghiệm vốn là doanh nhân, giám đốc sáng tạo, travel blogger (người mê du lịch, chụp ảnh), biên tập, tác giả sách, nghệ sĩ,… đã cùng đi qua cung đường biển xanh đẹp nhất Việt Nam cho đến đường đèo uốn lượn để lên vùng cao nguyên Lang Biang lộng gió.

Từ vùng biển Cam Ranh, bộ ba xe Lexus Hybrid hướng về cao nguyên Langbiang lộng gió (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Sự khác biệt từ hành trình "xuống biển, lên rừng" lần này là sự đồng hành của các mẫu xe Lexus Hybrid vừa êm ái vừa mạnh mẽ khi sở hữu hệ thống khung gầm vững chắc cùng khả năng phản hồi lái nhạy bén. Không gian khoang lái yên tĩnh, dễ chịu, tinh tế đến từng chi tiết thiết kế lẫn mùi hương tỏa dịu mang đến kết nối trực quan, liền mạch giữa người lái và xe.

Khám phá ẩm thực Việt độc đáo

Giữa miền đất trời Ninh Thuận, các thực khách của Sense Vietnam by Lexus có dịp thưởng thức thực đơn riêng ở một địa phương sở hữu nguồn hải sản đa dạng, hương vị đặc trưng của miền biển.

Chef Alain Nguyễn - người có quá trình làm việc nhiều năm trong các nhà hàng 3 sao Michelin ở thủ đô Paris (Pháp) - cho thấy tình yêu của anh dành cho những sản vật quý giá từ địa phương qua món gỏi sứa Ninh Chữ, ốc giác hấp sả, tôm sú nướng tỏi Phan Rang, cá mú hầm sốt đậu tương và đùi cừu Ninh Thuận hun khói.

Thực khách cảm nhận đủ đầy những tinh túy từ nguyên liệu và sự tỉ mỉ trong tài năng chế biến của Chef Alain Nguyễn, tương đồng với giá trị đẳng cấp và đam mê của Lexus.

Dừng chân tại mỗi điểm, đoàn đều được chiêu đãi những món ăn từ nguyên liệu địa phương (Ảnh: Lexus Việt Nam)

Khi lên đến cao nguyên, Chef Thảo Na và Sommelier Huy Nguyễn kết hợp tạo nên thực đơn thưởng thức mang đậm bản sắc của Đà Lạt trong bữa tiệc tối đón chào Giáng sinh. Với chủ đề "From Garden to Gourmet", đầu bếp đem đến cho thực khách món cá tầm nấu nồi gang Cocotte và trứng cá tầm từ trang trại cao nguyên 25 năm tuổi; hòa quyện nước sốt hầm Atiso dùng kèm bánh Ravioli gan ngỗng, kết hợp với các loại rau quả Đà Lạt từ măng tây, bắp non, cà tím đến bí đỏ.

Nữ đầu bếp có quá trình thấm nhuần phong cách chế biến ở kinh đô ánh sáng Paris cho thấy sức sáng tạo đáng nể của cô trong việc dùng kỹ thuật nấu hiện đại chế biến nguyên liệu bản địa mà không làm mất đi hương vị riêng biệt vùng miền.

Không gian tiệc ấm cúng đón chào Giáng sinh (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Nét thẩm mỹ tinh tế trong cách bài trí món ăn dựa trên nét đẹp từ cẩm tú cầu, sen đá, thược dược,… tạo ấn tượng riêng biệt cho người thưởng thức.

Sommelier Huy Nguyễn, góp phần quan trọng giúp thực khách trọn vẹn cảm xúc với sự tận tâm phục vụ các dòng thức uống từ vang sủi Champagne Blanc de Blanc đến vang trắng Viognier của Condrieu. Người dùng còn có thêm trải nghiệm mới mẻ với dòng vang đỏ Pinot Noir từ Bourgogne không làm lấn mùi vị món ngon mà giúp không khí bữa tiệc nhẹ nhàng, ấm áp.

Các món ăn là sự kết hợp giữa kỹ thuật nấu ăn cao cấp của Pháp cùng sự trân trọng và tôn vinh nguyên liệu bản địa (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Sense Vietnam cho thấy Lexus không chỉ là thương hiệu ôtô cao cấp, sang trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết mà còn đánh dấu sự chuyển mình của thương hiệu. Lexus mong muốn mang đến trải nghiệm mang tính cá nhân (making luxury personal) cho từng khách hàng, thông qua 5 giá trị cốt lõi mà Lexus hướng đến: đẳng cấp, tinh hoa, tinh thần omotenashi (sự hiếu khách và phục vụ bằng cả trái tim của người Nhật), đam mê và sáng tạo không giới hạn.

Hành trình trải nghiệm thương hiệu Sense Vietnam by Lexus thể hiện rõ tinh thần lời phát biểu của ông Akio Toyoda, Chủ tịch tập đoàn Toyota: "Lexus không đơn thuần tạo nên những phương tiện vận chuyển. Chúng tôi đánh thức mọi giác quan của khách hàng trong cả hành trình trải nghiệm thương hiệu".