Sự việc diễn ra hôm 12/4 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, chiếc xe có camera hành trình muốn vượt lên trước, nhưng xử lý tình huống không tốt, chạy quá sát đuôi xe bán tải, lại liên tục bấm còi và đây được cho là nguyên nhân khiến tài xế xe bán tải phía trước thực hiện cú đạp phanh có tính "dằn mặt", dẫn tới va chạm khá nghiêm trọng.

Cú phanh "dằn mặt" và bài học đắt giá cho tài xế chạy xe kiểu bám sát đuôi (Video: OFFB).

"Xe bán tải đang đi làn trong mà ông đi sau bấm còi làm gì cơ chứ, gặp đúng lúc tài xế xe bán tải "khó ở", vậy là lĩnh hậu quả. Thôi may mắn là người không làm sao, chứ xe phanh gấp mà người trên xe không cài dây an toàn là khổ", tài khoản Lê Huy bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Tôi cũng rất khó chịu với kiểu đi bám sát đuôi xong bấm còi nhặng lên. Đường có hai làn thì cứ lựa mà lách lên chứ", tài khoản Minh Phong bình luận.

"Tài xế xe bán tải làm thế cũng không có gì hay, nhưng không giữ khoảng cách an toàn như xe có camera hành trình là dở rồi; hậu quả nhãn tiền. Đây cũng là bài học kinh nghiệm chung cho mọi người. Đừng lấy lý do khó giữ khoảng cách theo quy định. Vì tính mạng, sự an toàn của bản thân mà phải cố gắng giữ khoảng cách thôi", tài khoản Đức Linh nêu ý kiến.

"Có nhiều tình huống buộc phải dùng còi; ví dụ như xe phía trước chạy hai hàng hoặc chuệch choạng, có thể do tài xế dùng điện thoại hoặc buồn ngủ, thì xe sau nên bấm còi để cảnh báo, nhưng chỉ nhấn một vài cái, chứ không phải là nhấn còi inh ỏi liên tục, rất khó chịu", tài khoản Minh Quang bình luận.

"Nếu tôi không nhầm thì xe bán tải đang bật xi-nhan để chuyển sang làn bên trái mà xe có camera vẫn cố vượt nên mới như vậy. Đường có hai làn thì đợi họ sang làn bên trái xong mình vượt bên phải có hơn không?", tài khoản Trần Lam bình luận.

"Nên giữ cái đầu "lạnh" khi tham gia giao thông, đừng kèn cựa nhau từng chút một. Cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống thì tất cả đều an toàn", tài khoản Lê Hải bình luận.