Cơ hội sở hữu BMW với ưu đãi hấp dẫn cuối năm

Ở nhóm xe sedan lắp ráp trong nước, mẫu xe chủ lực 3 Series có mức ưu đãi 290 triệu đồng, giá bán chỉ từ 1,499 tỷ đồng. Mẫu 5 Series (G30) có mức ưu đãi nhiều nhất lên đến 465 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ, giá bán sau ưu đãi chỉ từ 1,694 tỷ đồng.

Các mẫu gầm cao lắp ráp cũng được nhận ưu đãi riêng biệt. Cụ thể, BMW X3 (G01) nhận ưu đãi 340 triệu đồng, đưa giá bán về từ 1,499 tỷ đồng. BMW X3 All-new vừa được ra mắt được ưu đãi lên tới 150 triệu đồng, giá bán từ 2,104 tỷ đồng. BMW X5 cũng được ưu đãi lên đến hơn 80 triệu đồng, giúp giá lăn bánh thực tế dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ trải nghiệm xe sang của Đức.

BMW X3 All-new nhận ưu đãi đến 150 triệu đồng dịp cuối năm (Ảnh: BMW Việt Nam).

Đối với dòng xe nhập khẩu chính hãng, ba mẫu BMW 530i M Sport (G30), BMW 4 Series Gran Coupe và BMW X4 đều nhận ưu đãi lên đến 480 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ.

Trong phân khúc xe thể thao Z4 và X6 có mức ưu đãi hơn 300 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ, phù hợp với những khách hàng tìm kiếm phong cách cá tính và khác biệt.

Nhóm xe điện đang có mức khuyến mãi kỷ lục trong đợt này. Hai mẫu BMW iX3 và i4 sở hữu mức ưu đãi lên đến hơn 1 tỷ đồng, đồng thời hưởng chính sách miễn 100% phí trước bạ, đưa giá bán của iX3 còn 2,495 tỷ đồng và i4 có giá từ 2,950 tỷ đồng.

Xe điện BMW được ưu đãi hơn 1 tỷ đồng (Ảnh: BMW Việt Nam).

Không chỉ có ưu đãi tài chính, khách hàng mua xe điện BMW còn được tặng kèm bộ sạc nhanh WallBox lắp đặt tại nhà và được sử dụng miễn phí các điểm sạc của Thaco Auto trên toàn quốc, giúp trải nghiệm sử dụng xe điện trở nên thuận tiện và tối ưu chi phí vận hành.

Ở phân khúc hạng sang cao cấp gồm BMW X7, BMW 7 Series và BMW i7 được áp dụng ưu đãi lên đến hơn 700 triệu đồng, đi kèm hệ sinh thái dịch vụ cao cấp dành riêng cho chủ sở hữu.

Khách hàng nhận nhiều đặc quyền khi sở hữu các xe BMW đầu bảng (Ảnh: BMW Việt Nam).

Khách hàng có thể tham gia chương trình đào tạo lái xe, chăm sóc xe và hưởng các đặc quyền từ BMW Excellence Club như giao xe tại nhà, ưu tiên làm dịch vụ, làm đẹp xe miễn phí, đưa đón khi công tác ở các thành phố lớn, tham dự sự kiện đặc biệt, sở hữu thẻ Accor và sử dụng sân tập golf.

Song song với các ưu đãi tài chính, khách hàng mua các dòng xe BMW Z4. 4 Series, 5 Series (G30), 7 Series, X4, X5, X6, X7, BMW XM. BMW M, i4, iX3 và i7 trong thời gian này còn có cơ hội tham gia chương trình “Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng”.

Cơ hội trúng xe BMW 5 Series khi mua xe trong tháng 12 (Ảnh: BMW Việt Nam).

Giải đặc biệt là một chiếc BMW 520i, giải nhất là kỳ nghỉ dưỡng cho 2 người tại resort 5 sao trị giá 100 triệu đồng, giải nhì và giải ba là phiếu ưu đãi dịch vụ trị giá 50 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Khách hàng mua BMW trong dịp cuối năm còn được hưởng thêm chương trình “Ưu đãi cuối năm, tận hưởng hành trình” với mức ưu đãi hấp dẫn dành cho phụ tùng chính hãng từ 30% đến 49%, áp dụng cho các dòng xe E, F, G Series.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km, giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng và tối ưu chi phí bảo dưỡng. Chương trình ưu đãi được áp dụng theo từng dòng xe và số lượng xe hiện có tại hệ thống phân phối của Thaco Auto trên toàn quốc.