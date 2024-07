Chủ xe "mỏi mắt" tìm nhiên liệu Euro 5, nhà cung cấp nói nhu cầu chưa cao

Tại tọa đàm "Thiếu nhiên liệu đạt chuẩn cho ô tô thế hệ mới, hệ lụy và giải pháp", những khó khăn từ phía người sử dụng ô tô, hãng xe và bên cung ứng xăng dầu đã được nêu ra. Trong đó, không ít chủ xe nói rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm mua dầu 0,001S-V khi số lượng cây xăng bán nhiên liệu đạt chuẩn này còn ít, nhất là tại các khu vực xa trung tâm.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định, đơn vị này không thiếu nhiên liệu mức 5 nhưng chưa thể cung cấp một cách đại trà.

Người đi ô tô than khó trong việc tìm mua dầu 0,001S-V, tuy nhiên phía nhà cung ứng cho rằng họ cũng có khó khăn nhất định trong việc triển khai (Ảnh: baogiaothong).

Việc sử dụng nhiên liệu mức 5 được yêu cầu triển khai từ 1/1/2022 nhưng Petrolimex đã bán diesel mức 5 từ năm 2018 với số lượng bán nhiều hơn hiện nay. Tuy nhiên lúc đó, nhu cầu của người tiêu dùng chưa cao, thậm chí còn có những câu hỏi được đặt ra từ phía cơ quan quản lý, nên Petrolimex đã chủ động giảm số cây xăng, giảm sản lượng bán.

Tương tự vậy, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam (VINPA), cũng cho rằng nguồn cung nhiên liệu Euro 5 không thiếu, doanh nghiệp sẵn sàng làm được ngay. Vấn đề còn lại là nhu cầu, yêu cầu cũng như bài toán kinh tế.

" Các doanh nghiệp có điểm rất khó khiến người ta cân nhắc kỹ khi triển khai là một cửa hàng chỉ bán 4 mặt hàng không thể bán hơn được. Rất khó khăn cho cửa hàng bán lẻ, buộc phải lựa chọn bỏ mặt hàng này bán mặt hàng khác. Mà cơ chế kinh doanh không thể bỏ mặt hàng bán nhiều hơn. Do đó vấn đề cung cầu sẽ quyết định", ông Bảo thông tin thêm.

Dưới góc độ của cơ quan quản lý, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cũng cho rằng khó khăn lớn nhất để tăng các điểm bán nhiên liệu mức 5 là nhu cầu quá thấp. Bởi vậy, các doanh nghiệp vẫn tiến hành bán nhiên liệu mức 3, vốn là loại phổ biến nhất.

Nắp bình nhiên liệu của các mẫu ô tô với động cơ theo chuẩn Euro 5 thường được dán thêm nhãn nhắc nhở (Ảnh: Gia An).

Về phía hãng xe, ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết sau khoảng hơn 2 năm chuyển đổi công nghệ sản phẩm để thực hiện lộ trình khí thải, các thành viên của VAMA đã tiếp nhận hàng nghìn khiếu nại của khách hàng về vấn đề nhiên liệu không đáp ứng với công nghệ của xe theo tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Khách hàng than phiền về việc xuất hiện các đèn báo lỗi trên táp-lô, động cơ bị rung giật do kim phun, van tuần hoàn khí xả tắc nghẽn. Thậm chí có trường hợp động cơ bị dừng đột ngột, gây mất an toàn giao thông. Chỉ số về tuổi thọ của dầu máy cũng bị giảm, hệ thống bộ lọc bị muội than.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thiết Lập (Khoa Cơ khí ô tô, Đại học Giao thông vận tải), hệ thống động cơ căn cứ nhiên liệu đầu vào và nếu chúng không đạt chuẩn thì vấn đề tiêu hao, công suất, mô-men xoắn có thể thay đổi và không đúng nghiên cứu, công bố của nhà sản xuất. Các vật liệu được sản xuất theo đặc điểm sử dụng, vì vậy cũng bị ảnh hưởng nếu dùng nhiên liệu không đạt chuẩn.

Các chuyên gia cho rằng trong khi chờ tháo gỡ về nguồn cung thì các chủ xe cần chủ động tìm các trạm xăng dầu có bán nhiên liệu đạt chuẩn và phù hợp với phương tiện của mình. Lên lộ trình và có những tính toán từ trước thì có thể phần nào giải quyết được vấn đề. Tránh dùng nhiên liệu không đạt chuẩn để giảm thiểu các hư hại cho xe và an toàn giao thông.