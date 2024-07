Chọn ắc quy tốt: Đầu tư thông minh cho độ bền của ô tô

Tuổi thọ của ắc quy ô tô là một trong những yếu tố quan trọng mà các chủ xe cần quan tâm khi lựa chọn sản phẩm. Trên thực tế, tuổi thọ của ắc quy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tần suất sử dụng xe, loại ắc quy (ắc quy nước, ắc quy khô, ắc quy AGM), và công nghệ sản xuất.

Do sự khác biệt về điều kiện sử dụng và công nghệ sản xuất, tuổi thọ của các loại ắc quy tiêu chuẩn có thể dao động từ 2 đến 3 năm. Điều này đồng nghĩa với việc các chủ xe cần thay thế ắc quy định kỳ để đảm bảo sự vận hành ổn định và an toàn cho xe.

Không phải tất cả các thương hiệu ắc quy đều có tuổi thọ và độ bền như nhau. Mỗi hãng sẽ có công nghệ sản xuất riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và độ bền sản phẩm. Chính vì vậy, lựa chọn thương hiệu ắc quy uy tín là vô cùng quan trọng, giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và thay thế về lâu dài.

Ắc quy Emtrac Plus - Ắc quy có độ bền cao

Sản phẩm ắc quy Emtrac Plus

Ắc quy Emtrac Plus, thương hiệu và công nghệ đến từ Mỹ, được sản xuất tại nhà máy Ấn Độ. Một trong những yếu tố nổi bật của ắc quy Emtrac Plus là công nghệ lưới điện cực độc quyền PowerFrame®. Công nghệ này giúp tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn lên đến 66%, đồng thời cung cấp luồng điện tốt hơn 70% so với các công nghệ lưới khác.

Ắc quy Emtrac Plus còn sử dụng hợp chất hợp kim bạc để giảm tốc độ ăn mòn. Hệ thống van BIC (Best in Class) độc quyền mang lại sự an toàn và giảm sự bay hơi của dung dịch điện phân, từ đó giúp ắc quy có độ bền tốt.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, ắc quy Emtrac Plus có thời gian bảo hành lên đến 60 tháng tại Ấn Độ.

Tất cả các thành phần đều được sản xuất nội bộ để đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất. Ắc quy Emtrac Plus còn được thử nghiệm trong bể nước nóng 70⁰C và trên bệ rung để đảm bảo độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt.

Với sự kết hợp của nhiều tính năng ưu việt, quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và khả năng tái chế khép kín, ắc quy Emtrac Plus mang đến cho khách hàng những sản phẩm có hiệu suất và độ bền cao, chi phí sở hữu thấp.

Công ty ắc quy Lâm Anh - đơn vị phân phối ắc quy chính hãng tại Hải Phòng

Ắc quy Emtrac Plus được Công ty ắc quy Lâm Anh nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Ấn Độ và phân phối phủ khắp Việt Nam.

Ắc quy Emtrac Plus là sản phẩm có độ bền cao, vận hành ổn định dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, là lựa chọn hàng đầu của các chủ xe. Tại Việt Nam, ắc quy Emtrac Plus được Công ty ắc quy Lâm Anh nhập khẩu, phân phối và lắp đặt toàn quốc, thời gian bảo hành từ 18-24 tháng.

Ngoài là nhà nhập khẩu trực tiếp ắc quy Emtrac Plus, Công ty ắc quy Lâm Anh còn là nhà phân phối dầu nhớt, phụ tùng ô tô chính hãng và được khách hàng đánh giá cao tại Hải Phòng.

"Để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng, trong hơn 20 năm qua, chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, giá cả phải chăng, chất lượng hàng đầu", đại diện ắc quy Lâm Anh cho hay.

Trụ sở chính: số 727 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Số điện thoại: 0343.828.282

Website: https://acquylamanh.com/