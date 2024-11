Ông Trump đã tới dự lễ phóng tên lửa Super Heavy mới nhất của SpaceX ở Texas vào ngày 19/11, và trong đoàn xe hộ tống xuất hiện một chiếc Tesla Cybertruck.

Trong video do Margo Martin, phó giám đốc truyền thông, cũng là cựu trợ lý báo chí của Nhà Trắng, đăng tải trên mạng xã hội X (tên gọi mới của Twitter), chiếc Tesla Cybertruck màu xám nổi bật giữa đoàn xe Chevrolet và Ford di chuyển ở Boca Chica, bang Texas, gần nơi phóng tên lửa Starship của SpaceX.

Chiếc Tesla Cybertruck xuất hiện trong đoàn xe hộ tống ông Trump (Video: Margo Martin/X).

Khi được hỏi thông tin chi tiết về vai trò của chiếc Cybertruck trong đoàn xe hộ tống, Mật vụ Mỹ từ chối trả lời.

"Vì các lý do an ninh, Mật vụ không thảo luận về phương tiện cụ thể hay biện pháp được sử dụng để thực hiện trách nhiệm bảo vệ. Đoàn xe hộ tống của chúng tôi gồm cả xe của Mật vụ và xe bên ngoài. Các xe này được sử dụng bởi lực lượng an ninh, các nhân viên, khách mời và đối tác thực thi pháp luật", một người phát ngôn của Mật vụ Mỹ trả lời trang Road & Track.

Ông chủ Tesla, tỷ phú Elon Musk, hiện tại dường như luôn sát cánh cùng Trump, nên không có gì ngạc nhiên khi chiếc Tesla Cybertruck có mặt trong đoàn xe hộ tống Tổng thống đắc cử Mỹ.

Mối quan hệ giữa ông Trump và tỷ phú Musk đã trở nên rõ ràng hơn trong những tuần gần đây, khi Tổng thống đắc cử Mỹ bổ nhiệm CEO của Tesla làm người đồng phụ trách Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Bộ này được giao nhiệm vụ thực hiện các khoản cắt giảm lớn, lấy cảm hứng từ cách Musk đã thực hiện khi tái cơ cấu mạng xã hội Twitter và đổi tên thành mạng X.