Chiếc Hyundai i10 bị vò nát sau va chạm đáng sợ với xe tải và xe ben

Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy xe ben đã lách lên ở bên phải chiếc Hyundai i10, có lẽ định vượt, nhưng thấy có xe ở làn đối diện nên tài xế đánh lái sang phải, dẫn tới va chạm với chiếc i10.

Chiếc xe cỡ nhỏ bị xe ben đâm xoay ngang, rồi đẩy văng sang làn đối diện, lao vào đường đi của xe tải.

Sự việc xảy ra trên Quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ, Hà Nội (Video: OFFB).

Bị đẩy qua lại giữa hai xe cỡ lớn như quả bóng, chiếc Hyundai i10 đã móp méo, vỡ nát toàn thân (Ảnh: OFFB).

Tình huống này khá giống vụ tai nạn với xe chở các thành viên của CLB HAGL hôm 12/8, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng.

Đây cũng là bài học chung khi tham gia giao thông: Chỉ vượt khi điều kiện phía trước cho phép, và khi vượt xe phải đảm bảo an toàn, sử dụng đèn báo hoặc còi cho tài xế xe khác biết…

"Xe ben sai hoàn toàn trong tình huống này, nhưng cá nhân tôi khi chạy xe con mà thấy xe lớn nào phía sau có ý định nhoi lên là chủ động né ra một chút rồi giảm tốc tụt lại, nhường hết đường cho xe họ qua luôn. An toàn là trên hết, mình cứ phải tự bảo vệ mình trước đã", tài khoản Đức Toàn bình luận sau khi xem clip trên mạng xã hội.

"Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ra đường thấy xe lớn muốn vượt thì nên nép vào cho họ vượt. Lái xe nên thường xuyên nhìn gương, thấy mấy ông to bám sát thì một là vọt lên luôn, giữ khoảng cách an toàn, hoặc chủ động né, mời các bác vượt, chứ đi gần xe to dù ở trước hay sau cũng ghê lắm", tài khoản Hùng Lâm nêu ý kiến tương tự.

"Xe tải sai thì không có gì phải bàn cãi rồi, nhưng đi đường tôi thấy nhiều xe con ở kính sau để đầy gấu bông chăn gối này nọ, không thì cũng đủ thứ đồ linh tinh. Nhiều người không có thói quen quan sát phía sau. Ngoài 2 cái gương cửa thì thỉnh thoảng liếc gương chính giữa để xem đằng sau cũng rất quan trọng. Thấy xe tải muốn vượt lên thì đánh lái né nhẹ vào bên phải cho người ta vượt là ai nấy đều vui", tài khoản Hoàng Anh bình luận.

Kinh nghiệm lưu thông cùng xe cỡ lớn

Khi đi trên đường, cần cố gắng tránh tiến lại quá gần các loại xe này. Trong trường hợp bắt buộc phải đi sau, hãy cố gắng để người lái có thể dễ dàng nhìn thấy xe bạn qua gương chiếu hậu hai bên.

Khi thấy có xe lớn tiến gần xe mình, hãy chủ động nhường đường ngay khi có thể. Trong quá trình nhường đường, hãy thể hiện rõ ý định đó bằng đèn báo rẽ và tránh đi song song với loại xe này.

Khi dừng chờ đèn đỏ tại các đường giao cắt, cố gắng tránh dừng gần các loại xe lớn này, hãy giữ khoảng cách xa hơn so với các loại xe khác.

Tránh đi song song với các loại xe quá khổ quá tải, đặc biệt là khi vào cua, cua gấp. Các loại xe quá khổ, quá tải khi vào cua thường cần nhiều không gian hơn các loại khác, do đặc tính kích thước. Do đó, cần tránh đường để phòng trường hợp bị "cướp làn" ở đầu xe hoặc bị đuôi xe container, xe rơ-moóc quệt vào xe mình.