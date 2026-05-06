Land Rover Defender 110 Trophy Edition được phát triển dựa trên mẫu Defender 110 tiêu chuẩn. Xe được lấy cảm hứng từ các mẫu xe tham gia giải đua Camel Trophy.

Land Rover cung cấp cho người dùng 2 tuỳ chọn màu ngoại thất của Defender 110 Trophy Edition gồm xanh Keswick Green và vàng Deep Sandglow Yellow. Hiện phiên bản màu xanh được trưng bày tại đại lý của Land Rover ở Việt Nam.

Theo công bố của Land Rover Việt Nam, Defender 110 Trophy Edition có giá bán chính thức là 7,5 tỷ đồng. Phiên bản tiêu chuẩn của Defender 110 được bán với giá khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài màu sơn độc quyền, điểm khác biệt của Defender 110 Trophy Edition so với bản tiêu chuẩn đến từ logo Trophy xuất hiện ở cột C, nắp ca-pô, bậc lên xuống.

Phiên bản đặc biệt của dòng SUV off-road này được trang bị la-zăng hợp kim 20inch màu đen bóng, đi kèm lốp đa địa hình Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure. Phía đuôi xe được trang bị lốp dự phòng, không có ốp bảo vệ.

Để tăng khả năng hỗ trợ cho người lái khi đi những địa hình khó, Land Rover trang bị thêm cho phiên bản đặc biệt này các phụ kiện như chắn bùn trước/sau đặc biệt, giá nóc, ống thở ở cột A, thang gấp bên hông, thùng đồ bên hông xe…

Land Rover Defender 110 Trophy Edition có kích thước tương đồng với dòng Defender 110 tiêu chuẩn. Xe có số đo dài x rộng x cao là 5.018 x 1.996 x 1.967mm, chiều dài cơ sở 3.022mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 218mm và khả năng lội nước ở mức 900mm.

Không gian bên trong của xe được tạo điểm nhấn bởi thanh ngang táp-lô được khắc laser, thiết kế cùng màu với ngoại thất. Trong khi đó, các chi tiết còn lại của nội thất tương đồng với phiên bản Defender tiêu chuẩn.

Khoang lái được tạo điểm nhấn bởi màn hình thông tin - giải trí Pivi Pro 13,1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Khu vực cần số điện tử, bảng điều khiển các chức năng điều hòa, vận hành và cụm “yên ngựa” giống với phiên bản tiêu chuẩn.

Một số tiện nghi tiêu chuẩn nổi bật bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, 11 loa Meridian, đèn viền nội thất đa sắc, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây. Ghế bọc da Windsor, riêng hàng ghế trước chỉnh điện 14 hướng, tích hợp bộ nhớ ba vị trí và tính năng sưởi ấm/thông gió. Phiên bản đặc biệt này được bố trí 5 chỗ ngồi.

Theo công bố của nhà sản xuất, Land Rover Defender 110 Trophy Edition sử dụng động cơ mild-hybrid, sản sinh công suất 400 mã lực, mô-men xoắn 550Nm, hộp số 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tốc độ tối đa của xe đạt 191km/h.

Các tính năng an toàn được trang bị tiêu chuẩn gồm: nâng hạ gầm, công nghệ quản lý đa địa hình All-Terrain Progress Control, chức năng tự điều chỉnh chế độ lái theo điều kiện mặt đường, kiểm soát lực kéo khi vào cua, vi-sai chủ động điều khiển điện tử hay camera 360 độ có tính năng quan sát “xuyên gầm”.