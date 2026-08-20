Các nước có thu phí quản lý tài khoản thanh toán ETC không?

Mô hình thu phí không dừng (ETC) được triển khai rộng rãi tại nhiều nước và vùng lãnh thổ nhằm giảm thời gian ô tô dừng tại trạm thu phí, hạn chế sử dụng tiền mặt và tự động hóa quá trình thanh toán.

Ở nhiều nơi, chủ ô tô có thể lựa chọn giữa thu phí ETC tự động, dừng tại trạm để trả tiền mặt, hoặc dừng tại trạm để thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Tùy từng nước, người sử dụng ô tô có thể phải trang bị thiết bị OBU gắn trên xe, thẻ ETC hoặc thẻ điện tử dán trên kính lái.

Bên cạnh việc thu phí đường bộ, một số nước áp dụng khoản phí riêng để duy trì thiết bị hoặc tài khoản, trong khi nhiều nơi không thu phí định kỳ mà người dùng chỉ phải trả tiền mua thiết bị hoặc các chi phí phát sinh tùy loại thẻ, dịch vụ.

Pháp: Thu phí quản lý thiết bị theo tháng

Pháp đang chuyển dần sang hình thức thu phí không dừng, nhưng vẫn có phương thức trả tiền không dùng ETC

Để có thể chạy liền mạch qua các trạm thu phí đường bộ, người dùng ô tô có thể đăng ký dịch vụ télépéage và được cung cấp một thiết bị điện tử gắn trên kính lái để nhận diện phương tiện khi đi qua các làn thu phí tự động.

Pháp là một ví dụ khá rõ về mô hình thu phí quản lý thiết bị ETC (Ảnh: Vinci).

Một trong những nhà cung cấp lớn tại Pháp là Ulys, có nhiều gói dịch vụ khác nhau. Chẳng hạn, gói Ulys Fréquence có mức phí quản lý 1,90 euro/tháng (khoảng 60.000 đồng), không phụ thuộc vào số lần sử dụng thiết bị.

Trong khi đó, gói Classic có mức phí 2,20 euro/tháng có sử dụng (67.000 đồng) và không thu phí trong những tháng không sử dụng thiết bị. Gói Premium có mức phí 3,8 euro/tháng có sử dụng, tương đương 116.000 đồng.

Khoản phí này tách biệt với phí đường bộ. Ulys cũng quy định một số khoản phí khác, chẳng hạn phí không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Nhật Bản: Có tùy chọn không phải trả phí quản lý thiết bị

Hệ thống ETC của Nhật Bản sử dụng thiết bị ETC gắn trên ô tô (OBU) kết hợp với thẻ ETC. Thẻ được đưa vào thiết bị trên xe để thanh toán phí đường cao tốc.

Người sử dụng ô tô phải mua thiết bị và trả các khoản liên quan đến lắp đặt và cài đặt thiết bị. Theo cổng thông tin ETC chính thức của Nhật Bản, một thiết bị ETC loại đơn giản thường có giá dưới 10.000 yên (1,65 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí cài đặt và cài đặt.

Tại Nhật, một thiết bị ETC gắn trên ô tô có thể được sử dụng trên nhiều tuyến đường thu phí do các cơ quan quản lý khác nhau vận hành (Ảnh: MLIT).

Không có một mức phí quản lý thiết bị ETC định kỳ áp dụng chung cho mọi người dùng. Khoản phí phát sinh thường liên quan đến loại thẻ ETC mà người dùng lựa chọn, gồm: thẻ ETC liên kết với thẻ tín dụng, thẻ ETC doanh nghiệp và thẻ ETC cá nhân.

Với thẻ ETC liên kết thẻ tín dụng, phí phát hành và phí thường niên phụ thuộc vào công ty phát hành; một số loại thẻ có thể được miễn phí thường niên.

Thẻ ETC cá nhân dành cho những người không sử dụng thẻ tín dụng, có mức phí thường niên 1.257 yên/thẻ (208.000 đồng). Loại thẻ này thường yêu cầu người dùng đặt cọc bảo đảm dựa trên mức sử dụng dự kiến.

Hiện tại, với ô tô ít di chuyển, người dùng có thể lựa chọn đi vào làn thu phí truyền thống và dừng xe tại trạm để trả phí đường bộ. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng đang chuyển dần sang hình thức chỉ có làn ETC.

Hàn Quốc: Người dùng mua thiết bị thanh toán ETC

Hàn Quốc triển khai hệ thống Hi-Pass với thiết bị gắn trên ô tô kết hợp thẻ thanh toán. Thiết bị Hi-Pass được gắn trên xe và trao đổi dữ liệu với hệ thống thu phí, chủ xe có thể sử dụng thẻ Hi-Pass trả trước hoặc trả sau.

Mô hình này không thu khoản phí quản lý tài khoản Hi-Pass cố định hàng tháng áp dụng đại trà, tương tự một số dịch vụ télépéage tại Pháp hay Telepass tại Italy. Chi phí đối với người dùng chủ yếu liên quan đến mua thiết bị và loại thẻ được lựa chọn.

Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc bán các thiết bị Hi-Pass với giá khoảng 28.000-59.000 won (530-940.000 đồng), đồng thời có chương trình hỗ trợ một phần chi phí đổi thiết bị cũ.

Người dùng có thể thanh toán các khoản phí đường bộ chưa thu được bằng nhiều phương thức khác như thẻ ngân hàng, chuyển khoản hoặc tại các điểm thu.

Trên các tuyến đường cao tốc ở Hàn Quốc thường có cả trạm ETC và trạm thu phí truyền thống. Nếu xe đi nhầm làn, tài xế có thể liên hệ với nhân viên để được hỗ trợ thanh toán tại chỗ hoặc thanh toán sau.

Singapore: Không thu phí quản lý thiết bị định kỳ

Singapore có mô hình đặc biệt, với hệ thống ERP (Electronic Road Pricing) không hoàn toàn giống ETC trên đường cao tốc, nhưng cách thức sử dụng thiết bị và thanh toán điện tử khá tương đồng.

Ô tô đăng ký tại Singapore sử dụng thiết bị IU, đang được chuyển đổi sang OBU trong hệ thống ERP 2.0 (Ảnh: Shutterstock).

Với xe mới, OBU hiện có mức giá trợ giá 158,7 SGD (khoảng 3,3 triệu đồng), đã gồm thuế, chưa bao gồm một số chi phí lắp đặt.

Singapore không áp dụng một khoản phí quản lý tài khoản OBU định kỳ hàng tháng cho người sử dụng. Tiền sử dụng ERP được khấu trừ thông qua thẻ trả trước, dịch vụ tự động nạp tiền hoặc dịch vụ thanh toán sau.

Trung Quốc: Sử dụng OBU, khuyến khích ETC chứ không bắt buộc

Tại Trung Quốc, hệ thống ETC rất phổ biến, sử dụng OBU kết hợp với thẻ ETC/tài khoản thanh toán. Không có một mức phí duy trì tài khoản hoặc thiết bị ETC thống nhất trên toàn quốc.

Đối với người dùng cá nhân, việc đăng ký và sử dụng ETC nhìn chung được triển khai theo hướng miễn hoặc giảm các khoản phí cơ bản, trong khi một số ngân hàng/đơn vị phát hành có thể có các khoản phí hoặc điều kiện riêng.

Trung Quốc vẫn duy trì các hình thức thanh toán khác đối với phương tiện không sử dụng ETC. Tuy nhiên, ETC được khuyến khích mạnh mẽ.

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, ETC được hưởng mức ưu đãi thống nhất ít nhất 5% đối với phí đường bộ trên toàn quốc; các ngân hàng hoặc địa phương có thể có thêm chương trình ưu đãi riêng.