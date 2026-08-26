Các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc liên tục cho ra mắt sản phẩm mới trong thời gian ngắn. Tốc độ phát triển quá nhanh này khiến các lãnh đạo doanh nghiệp nhận thấy đây là sự phát triển không bền vững.

Các mẫu xe của BYD bán tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Theo Nikkei Asia, ông He Zhiqi, Phó chủ tịch điều hành BYD, cho biết có 542 mẫu xe mới được giới thiệu tới người dùng tại Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm. Như vậy, trung bình mỗi ngày thị trường này xuất hiện khoảng 3,6 mẫu xe mới.

Đáng chú ý, riêng ngày 16/7, có ít nhất 8 nhà sản xuất ô tô công bố sản phẩm mới, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc đang chịu sức ép giảm giá để duy trì doanh số.

Trong khi xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, thị trường nội địa lại đối mặt với những dấu hiệu đáng lo ngại.

Theo Carscoops, tổng doanh số ô tô tại Trung Quốc giảm 21%, trong khi doanh số xe năng lượng mới giảm 13%.

Ông He Zhiqi cho rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang chịu áp lực lớn từ cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo Phó chủ tịch điều hành BYD, một mẫu xe mới thường tạo ra sự phấn khích và giúp doanh số tăng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hiệu ứng này đang nhanh chóng suy giảm khi các hãng liên tục tung sản phẩm mới ra thị trường.

Ông cũng cho biết một nhà sản xuất có thể mất nhiều năm và chi tới 149 triệu USD để phát triển một mẫu xe mới.

Doanh số BYD giảm 16% trong nửa đầu năm. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm hãng xe Trung Quốc ghi nhận doanh số nửa đầu năm giảm.

BYD không phải nhà sản xuất duy nhất tại Trung Quốc gặp khó khăn. Một số thương hiệu ô tô ghi nhận lợi nhuận ròng giảm tới 60% trong nửa đầu năm.

Sự suy giảm doanh số được cho là một phần hệ quả của chiến lược theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà nhiều hãng xe Trung Quốc đang áp dụng.

Ông William Li, CEO Nio, cho rằng khi ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc đã sở hữu ô tô, thị trường cần chuyển từ giai đoạn chạy đua mở rộng số lượng xe sang mô hình tăng trưởng dựa trên nhóm khách hàng đã có ô tô.