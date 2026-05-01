BYD sẽ tham dự Giải đua xe Công thức 1

Theo Nikkei Asia, thương hiệu ô tô Trung Quốc BYD đang trong quá trình đàm phán để xuất hiện tại hệ thống giải đua F1. Trong khi đó, ông Stella Li - Phó chủ tịch BYD cho biết việc tham gia vào môn thể thao đua xe hàng đầu thế giới này sẽ là một cơ hội tốt để kiếm chứng công nghệ của hãng.

Dòng xe hybrid BYD Sealion 8 tại Việt Nam (Ảnh: Hội An)

Từ năm 2026, F1 đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt về quy định động cơ, lốp xe, khung gầm và nhiên liệu. Theo đó, những xe đua F1 mới không chỉ nổi bật về sức mạnh mà còn thân thiện với môi trường hơn.

Những quy định mới của F1 được nhấn mạnh hơn vào động cơ điện. Theo đó, động cơ có tỷ lệ công suất khoảng 50 - 50 giữa động cơ xăng truyền thống và động cơ điện. Giải đua F1 sẽ đưa động cơ hybrid trở thành tâm điểm. Những mẫu xe đua F1 hiện hành vẫn sử dụng động cơ xăng V6 1.6L tăng áp và kết hợp với động cơ điện.

Ở thời điểm hiện tại, BYD chưa có dự án về xe đua thể thao. Tuy nhiên, với những thay đổi về quy định động cơ xe đua F1 từ năm 2026, BYD đã có động cơ hoạt động với nguyên lý tương tự.

Hiện tại, BYD đã cung cấp tới người dùng những mẫu xe hybrid cắm sạc mang tên DM-i. Việc thương hiệu xe Trung Quốc này được biết đến nhiều hơn về những mẫu xe thuần điện, do đó hybrid chưa được khách hàng quan tâm.

Một thách thức rất lớn với bất kỳ nhà sản xuất nào muốn tham gia vào hệ thống giải đua F1 chính là chi phí khổng lồ. Nếu trở thành một đội đua tham gia thi đấu, chi phí còn tăng gấp nhiều lần. Chưa rõ, BYD sẽ tham gia F1 ở vai trò tài trợ, nhà cung cấp động cơ hay một đội đua nhà máy.

Dòng xe hybrid BYD Sealion 6 lăn bánh tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Nếu BYD thành công trong việc tham gia F1. Đây sẽ là một cú hích lớn cho thương hiệu ô tô Trung Quốc. F1 là một giải đua lâu đời, đỉnh cao của đua xe thể thao, xuất hiện ở các châu lục, qua đó sẽ giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu.

Trong lịch sử, hình ảnh của thương hiệu Ferrari đã được người dùng trên toàn thế giới biết đến sau những thành công tại giải đua F1.

BYD đã trở nên lớn mạnh trên toàn thế giới, thách thức các thương hiệu ô tô truyền thống trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng tại thị trường Việt Nam, BYD vẫn đang gặp khó trong quá trình tạo được niềm tin với người sử dụng.

Số lượng đại lý ít trên toàn quốc, hệ thống trạm sạc không được đầu tư bài bản là những lý do chính khiến người dùng tại Việt Nam chưa thực sự mặn mà với thương hiệu này.