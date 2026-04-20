BYD Dolphin nâng cấp tại Việt Nam, chốt giá rẻ hơn gần 100 triệu đồng

Ngày 20/4, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp 2026 của dòng Dolphin. Đúng như thông tin trước đó từ phía đại lý, mẫu hatchback thuần điện cỡ B này được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như đời cũ.

Sự thay đổi này giúp giá bán lẻ đề xuất của Dolphin 2026 giảm mạnh 90 triệu, hạ từ 659 triệu xuống 569 triệu đồng. Với 1.000 khách hàng đầu tiên, hãng xe Trung Quốc áp dụng ưu đãi 70 triệu, giúp giá bán thực tế hạ còn 499 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang đối thủ cùng cỡ như Geely EX2 (459-499 triệu đồng).

BYD Dolphin 2026 tiếp tục được phân phối với duy nhất 1 phiên bản (Ảnh: BYD).

Ở lần nâng cấp này, kích thước tổng thể của Dolphin 2026 có sự thay đổi, trong đó chiều dài của xe được cải thiện 165mm lên mức 4.290mm, qua đó giúp không gian nội thất của xe có sự cải thiện. Thiết kế của xe được tinh chỉnh nhẹ với nhiều đường nét mềm mại hơn, nhưng tổng thể không quá khác biệt so với đời cũ.

Xe vẫn được trang bị đèn LED trước/sau, đi kèm mâm hợp kim 16 inch có thiết kế giống đời cũ. Tuy nhiên, xe được bổ sung thêm 2 cảm biến phía trước và 3 cảm biến phía sau.

BYD Dolphin 2026 dài 4.290mm, rộng 1.770mm và cao 1.570mm. So với Geely EX2, Dolphin dài hơn nhưng bề ngang không lớn bằng (Ảnh: BYD).

Nội thất của Dolphin mới gần như không có gì thay đổi. Phía sau vô-lăng bọc da vẫn là cụm đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, màn hình trung tâm 12,8 inch giờ đây hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm hệ thống điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt thay vì chỉ có tiếng Anh như trước.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: chìa khóa thông minh, đề nổ từ xa, mở khóa bằng thẻ NFC, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, ổ cắm 12V và các cổng sạc USB-A, Type C.

BYD Dolphin 2026 sở hữu chiều dài cơ sở đạt 2.700mm, nhỉnh hơn một chút so với Geely EX2 (2.650mm). Về lý thuyết, Dolphin sẽ có không gian nội thất rộng rãi hơn một chút so với “đồng hương” (Ảnh: BYD).

Khả năng vận hành của Dolphin 2026 không thay đổi, xe vẫn được trang bị một mô-tơ điện đặt trên cầu trước, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 180Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu hatchback thuần điện cỡ B này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,9 giây.

Ngoài thay đổi nguồn cung, dung lượng bộ pin Blade trên Dolphin 2026 là nâng cấp đáng chú ý nhất. Theo hãng xe Trung Quốc, dung lượng pin trên phiên bản mới của sản phẩm này được gia tăng 5,35kWh lên mức 50,25kWh, qua đó giúp phạm vi hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc đầy tăng thêm 30km, lên mức 435km.

Số liệu trên đang lớn hơn quãng đường di chuyển tối đa của Geely EX2 (395km). Đây có thể xem là lợi thế cạnh tranh của Dolphin mới.

BYD Dolphin 2026 được trang bị cổng sạc chậm (AC) loại 2, có tiêu chuẩn 7kW, cho phép người dùng sạc qua đêm tại nhà. Ngoài ra, xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC) với công suất tối đa 60kW, qua đó giúp xe sạc 20-80% pin trong 30 phút, hoặc 20-100% pin trong 40 phút.

Hàng ghế sau có thể gập 60:40, giúp gia tăng không gian chứa hành lý (Ảnh: BYD).

Đáng tiếc rằng ở lần nâng cấp này, Dolphin vẫn chưa được trang bị hệ thống an toàn chủ động (ADAS). Điều này có thể gây trở ngại cho sản phẩm này, khi đặt lên bàn cân cùng Geely EX2.

Các tính năng an toàn cơ bản trên Dolphin gồm: khóa an toàn trẻ em ISOFIX, phanh chống bó cứng ABS, phanh tay điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc.

Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và tính năng làm sạch đĩa phanh.

Mặc dù có nhiều trang bị hấp dẫn nhưng rào cản chính với BYD Dolphin 2026 vẫn là sự khuyết thiếu hạ tầng trạm sạc. Hiện tại, nhiều đại lý chính hãng đã lắp đặt các trụ sạc nhằm phục vụ khách hàng, trong đó có hệ thống showroom tặng voucher miễn phí sạc tương đương với 1 năm.