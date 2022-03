Bỏ túi những mẹo giúp ô tô tiết kiệm nhiên liệu khi giá xăng cao kỷ lục

Lái xe đúng cách, bảo dưỡng xe định kỳ sẽ giúp tài xế tiết kiệm được nhiên liệu (Ảnh: Motor1).

Theo trang tin về nhiên liệu Hoa Kỳ (AAA), ngày 10/3, giá nhiên liệu xăng ở Hoa Kỳ là 4,31 đô la/gallon. Giá dầu diesel trung bình thậm chí còn cao hơn, ở mức 5,05 đô la/gallon. Tại Việt Nam, ngày 11/3, giá xăng RON-95 cũng đã chạm mốc 30.000/lít, đây là lần tăng thứ 7 liên tiếp kể từ giữa tháng 12/2021.

Vậy làm thế nào để có thể tiết kiệm nhiên liệu cho phương tiện khi di chuyển trên đường. Dưới đây là một số mẹo hay do Mia Bevacqua, người đã đạt được chứng chỉ dịch vụ ô tô xuất xắc của Mỹ chia sẻ.

Bảo dưỡng xe ô tô định kỳ

Xe ô tô sau một thời gian sử dụng sẽ khiến bộ lọc nhiên liệu hay lọc gió điều hòa bị bụi bẩn, dẫn đến tắc nghẽn. Cùng với đó, sau khoảng thời gian sử dụng, hệ thống phanh có thể bị bó cứng và vô lăng bị lệch sẽ làm tăng lực ma sát trên đường khiến phương tiện của người dùng cần nhiều năng lượng hơn để cung cấp sức mạnh cho động cơ vận hành.

Mặt khác, hãy để ý các cảnh báo trên bảng điều khiển nếu thấy đèn nháy sáng, có thể chiếc xe đang gặp những sự cố hỏng hóc. Vì thế, chủ nhân hãy mang xe ra gara hay các trạm dịch vụ của hãng để kiểm tra và khắc phục, tránh những hỏng hóc gây thiệt hại về kinh tế, đồng thời giúp chiếc xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Đảm bảo lốp xe được bơm hơi đúng tiêu chuẩn

Người dùng tránh nhầm lẫn giữa thông số hơi cho lốp xe mà nhà sản xuất khuyến cáo với áp suất tối đa được ghi trên vỏ lốp xe ô tô.

Theo Bevacqua: "Khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên ô tô có thể giảm 0,4% do lốp xe non hơi chỉ với 1 psi". Vì thế, tránh để tình trạng lốp xe của bạn quá non sẽ khiến phương tiện tốn xăng hơn rất nhiều. Một lưu ý khác là tài xế hãy bơm hơi đúng thông số mà nhà sản xuất đã khuyến nghị, tránh nhầm lẫn với áp suất tối đa được in trên lốp xe.

Loại bỏ đồ thừa

Khi phương tiện càng tải nặng, đồng nghĩa sẽ khiến cho chiếc xe tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Vì thế, người dùng nên loại bỏ những đồ đạc không cần thiết trên xe sẽ giúp tiết kiệm xăng đáng kể.

Tắt điều hòa

Nhiều người có thói quen sử dụng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô khi di chuyển trên đường, điều này sẽ giúp làm tiêu tốn nhiên liệu của phương tiện do động cơ phải cung cấp một phần năng lượng cho máy nén điều hòa.

Chính vì vậy, nếu thời tiết không quá nóng hoặc lạnh, hãy hãy tắt thiết bị này, và sử dụng hệ thống quạt gió trong xe.

Loại bỏ giá hay hộp đồ trên nóc xe

Giá trên nóc xe ô tô sẽ mang lại lực cản gió không nhỏ khiến động cơ tiêu tốn thêm nhiên liệu khi vận hành (Ảnh: Gia An).

Điều này liên quan đến tính khí động học, nhiều người dùng ô tô thường lắp đặt thêm phụ kiện giá nóc, hay các hộp đựng đồ trên nóc xe để có thể trở được hành lý nhiều hơn. Điều này, sẽ làm tăng sức cản gió lớn và làm mất đi tính khí động học của phương tiện khiến động cơ phải tiêu tốn thêm nhiên liệu khi vận hành. Cho nên, tài xế nên loại bỏ những phụ kiện này khi không cần thiết và sử dụng thường xuyên.

Giữ đều chân ga

Đây là một trong những vấn đề cần được nhắc lại khi đề cập tới những mẹo để tiết kiệm xăng. Bevacqua cho biết : "Việc vào ga nhẹ nhàng, và giữ đều ga khi di chuyển trên đường, đặc biệt là trên cao tốc, khiến vòng tua máy trên phương tiện ô tô không phải hoạt động đột ngột để kéo tải quá lớn sẽ giúp tiết kiệm xăng đáng kể".

Vì vậy, hãy nhấn ga xe nhẹ nhàng và giữ đều ga khi đường thoáng vừa đảm bảo an toàn cho tài xế, đồng thời hạn chế được mức tiêu thụ nhiên liệu từ động cơ.

Không tắt máy khi dừng xe nhanh

Hiện nay, trên nhiều mẫu xe hiện đại được trang bị công nghệ Start/Stop động cơ khi phương tiện của tài xế dừng trong ít phút như chờ đèn đỏ, tính năng này mang lại lợi ích cho người lái rất nhiều so với việc phải tắt máy trong thời gian ngắn, mọi hệ thống sẽ ngừng hoạt động và sau đó khởi động lại.

Vậy nên người lái không cần ngắt động cơ hoàn toàn khi xe dừng phút chốc. Việc khởi động lại động cơ để di chuyển cũng là một nguyên nhân gây tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Đổ nhiên liệu đúng như khuyến cáo của nhà sản xuất

Giá xăng đang ở mức cao kỷ lục, những loại xăng có chỉ số octan cao thì càng đắt. Ví dụ xăng RON 92 có chỉ số octan là 92, nhiều người có thói quen đổ những loại xăng thấp hơn, đặc biệt là những tài xế chạy dịch vụ vận chuyển với ý nghĩ rằng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí.

Tài xế không nên ham rẻ mà đổ loại xăng không đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, tránh thiệt hại kinh tế về sau (Hưng Phan).

Thực tế rằng, việc đổ các loại xăng không đúng như khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ khiến các chi tiết động cơ sẽ nhanh hỏng và tiêu tốn thêm nhiên liệu.

Bởi vì, đối với động cơ xăng, khi áp lực mà xi-lanh không đủ lớn trong quá trình piston nén, nhiên liệu sẽ nổ sớm hơn trong khi piston vẫn đang di chuyển lên, đây được gọi là hiện tượng "tự nổ", lâu ngày có thể tạo ra lỗ thủng piston.

Để hạn chế vấn đề này chính là đổ loại xăng có chỉ số octan càng cao thì khả năng "tự nổ" càng kém, đảm bảo an toàn cho động cơ khi vận hành, hạn chế nhiên liệu thừa trong buồng đốt.

Lưu ý vòng tua máy và sang số phù hợp

Vòng tua máy là số vòng quay của động cơ xe trong 1 phút, tính bằng đơn vị RPM, được hiển thị trên bảng đồng hồ sau vô lăng, vòng tua máy càng cao thì sức mạnh của động cơ càng lớn, tốc độ di chuyển xe càng nhanh.

Để tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu sức mạnh động cơ, tài xế cần linh hoạt trong khi vận hành và nhấn/nhả ga cho vòng tua máy vào trạng thái lý tưởng để sang số phù hợp. Đối với các mẫu xe sử dụng nhiên liệu xăng, khi không tải, vòng tua máy ổn định ở mức 700-800 vòng/phút.

Để ý vòng tua máy để sang số phù hợp giúp tiết kiệm nhiên liệu đồng thời mang lại cho chiếc xe vận hành êm ái hơn (Ảnh Nhật Minh).

Khi xe chạy bình thường vòng tua máy lý tưởng là 1.400-1.800 vòng/phút đối với cấp số 1,2; 1.300-1.700 vòng/phút cho cấp số 3,4 và 1.200-1600 vòng/phút cho cấp số 4,5,6.

Mặt khác, theo Bevacqua, không nên chạy động cơ ở tốc độ RPM cực thấp, điều này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Vì thế tài xế cần để ý vòng tua máy để sang số phù hợp sẽ giúp phương tiện vận hành linh hoạt, an toàn hơn và tiết kiệm được nhiên liệu.

Lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi

Trong những chuyến đi du lịch cùng gia đình hay bạn bè, người dùng nên cân nhắc lựa chọn khoảng thời gian di chuyển thích hợp để tránh tình trạng tắc đường, hay tìm ra quãng đường di chuyển ngắn, tránh những điểm dừng chờ không cần thiết.