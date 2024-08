Bên trong trung tâm thử nghiệm an toàn của Skoda

Skoda là một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực an toàn xe hơi từ những năm 1970, khi bắt đầu thực hiện các bài kiểm tra va chạm đầu tiên tại Cộng hòa Séc.

Mọi mẫu xe Skoda đều được kiểm tra va chạm nghiêm ngặt.

Luôn đặt sự an toàn của người dùng làm trọng tâm, Skoda không ngừng đầu tư và phát triển trung tâm thử nghiệm va chạm hiện đại. Tại đây, mỗi cú va chạm đều góp phần kiến tạo nên sự an toàn cho hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.

Các hình nộm được sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng trong từng va chạm.

Trung tâm thử nghiệm va chạm của Skoda như một thế giới công nghệ đỉnh cao, nơi sự chính xác tuyệt đối là chìa khóa. Hệ thống đường ray đặc biệt cho phép mô phỏng chính xác các vụ va chạm từ nhiều góc độ và tốc độ, tái hiện chân thực các tình huống tai nạn thực tế. Từ va chạm trực diện, góc cạnh đến va chạm bên hông, mỗi bài kiểm tra đều được tính toán kỹ lưỡng để đánh giá toàn diện khả năng bảo vệ hành khách của xe.

Hệ thống ánh sáng với cường độ lên tới 120 kilolux.

Hàng trăm cảm biến được bố trí như một mạng nhện bao phủ toàn bộ xe, ghi lại từng chuyển động trong tích tắc mà va chạm xảy ra. Dữ liệu từ các cảm biến được đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm phân tích kỹ lưỡng, cung cấp cái nhìn chi tiết về tác động của va chạm lên cấu trúc xe, hiệu suất của hệ thống an toàn và khả năng bảo vệ hành khách. Nhờ đó, Skoda có thể liên tục cải tiến thiết kế, vật liệu và công nghệ, hướng đến mục tiêu tối thượng: sự an toàn tối đa cho người sử dụng.

Mọi khoảnh khắc va chạm đều được ghi lại chi tiết bởi hơn 20 camera tốc độ cao.

Quy trình thử nghiệm va chạm tại Skoda được thực hiện nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Euro NCAP và nhiều tổ chức đánh giá an toàn hàng đầu khác. Mỗi bài kiểm tra đều phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của kết quả.

Skoda giành giải thưởng "Trung tâm thử nghiệm va chạm của năm 2020".

Kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy chính là sự an toàn vượt trội đã trở thành "thương hiệu" của những chiếc xe Skoda. Không chỉ đạt điểm số cao nhất trong các bài kiểm tra va chạm của Euro NCAP, Skoda còn ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng về an toàn, trong đó có giải thưởng "Trung tâm thử nghiệm va chạm của năm 2020" do Diễn đàn công nghệ thử nghiệm xe quốc tế (Automotive Testing Technology International) trao tặng.

Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Skoda trong việc mang đến những chiếc xe an toàn hàng đầu thế giới. Đằng sau mỗi sản phẩm của Skoda không chỉ là công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế mà còn là cả một câu chuyện về sự tận tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ để biến mỗi chuyến đi trở nên an toàn và đáng nhớ. Và trung tâm thử nghiệm va chạm chính là nơi câu chuyện ấy được viết nên, từ những cú va chạm đầy tính toán, để kiến tạo nên sự an toàn trọn vẹn cho mọi khách hàng.