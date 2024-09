70mai ra mắt camera hành trình M310 ghi hình 2K thế hệ mới

Hiện nay, nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng gia tăng, cùng với đó là sự ra đời của các công nghệ thông minh nhằm nâng cao tính an toàn lái xe. Hiểu được điều đó, thương hiệu 70mai đã cho ra mắt sản phẩm camera hành trình ghi hình 2K thế hệ mới 70mai M310 . Với đầy đủ các tính năng cần thiết, M310 được đánh giá là sự lựa chọn chất lượng cho người dùng có nhu cầu cơ bản.

Camera hành trình 70mai M310.

Thiết kế nhỏ gọn - Ghi hình sắc nét vượt trội

M310 có thiết kế nhỏ gọn nên có thể lắp ở bên cạnh hoặc sau gương chiếu hậu, giảm thiểu sự mất tập trung và mang lại trải nghiệm lái xe an toàn hơn. Nhờ kết nối ứng dụng đơn giản và điều khiển bằng giọng nói, người dùng có thể dễ dàng tương tác với camera hành trình mà không phải điều chỉnh trên camera. Được trang bị hàng loạt tính năng cao cấp thường thấy ở các dòng sản phẩm đắt tiền như giám sát đỗ xe 24 giờ, ghi hình khẩn cấp, ghi hình vòng lặp, ghi hình Time-Lapse (tua nhanh thời gian), bảo vệ xe ngay cả khi rời khỏi xe, M310 hứa hẹn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc camera hành trình giá rẻ.

70mai M310 ghi hình với chất lượng vượt trội.

Tích hợp cảm biến hình ảnh cao cấp, 70mai M310 có khả năng ghi hình độ phân giải 2K (2340*1296P) 3 MP, cao gấp 1,5 lần so với độ phân giải 1080P tiêu chuẩn, mang lại hình ảnh sắc nét vượt trội. Góc quay rộng 130 độ và khẩu độ lớn F2.0 bao quát ba làn đường đồng thời đảm bảo khả năng ghi hình ban đêm xuất sắc trong nhiều điều kiện đường xá khác nhau.

M310 sử dụng công nghệ xử lý ảnh tiên tiến giúp cải thiện khả năng tái tạo màu sắc lên 40%, mang đến hình ảnh chân thực và sống động hơn. Công nghệ WDR (dải động rộng) tối ưu hiệu suất trong những cảnh có sự tương phản mạnh giữa ánh sáng và bóng tối đảm bảo khả năng ghi hình xuất sắc trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp người lái an tâm khi di chuyển trong các môi trường khác nhau.

Giám sát an toàn khi đỗ xe, yên tâm trên mọi hành trình

Camera hành trình 70mai M310 tích hợp các tính năng an toàn tiên tiến, đáp ứng hiệu quả nhu cầu giám sát khi đỗ xe. Ở chế độ giám sát đỗ xe, M310 duy trì trạng thái cảnh báo suốt 24 giờ (cần lắp bộ dây nguồn 70mai UP03 được bán riêng). Cảm biến va chạm tích hợp có khả năng phát hiện rung động hoặc va chạm đột ngột khi xe đứng yên, tự động kích hoạt ghi hình khẩn cấp trước 5 giây và tiếp tục ghi thêm 25 giây để ghi lại khoảnh khắc quan trọng khi có sự cố.

70mai M310 giám sát đỗ xe an toàn 24 giờ.

Ngoài ra, M310 còn có chức năng ghi vòng lặp, tập tin mới sẽ tự động ghi đè lên tập tin cũ, giúp quá trình ghi hình không bị gián đoạn và không lo hết dung lượng lưu trữ.

Tương tác thông minh

Người dùng có thể tương tác với camera một cách đơn giản, mang lại trải nghiệm lái xe tiện lợi và an toàn. Đầu tiên, điều khiển bằng giọng nói cho phép bạn thực hiện các cài đặt câu lệnh câu lệnh bằng tiếng Anh như Take Photos/Videos, Turn on/off the audio, Turn on/off Hotspot mà không cần thao tác thủ công, giúp lái xe an toàn hơn. Thứ hai, thông qua ứng dụng của 70mai, bạn có thể quản lý cài đặt camera, xem video theo thời gian thực, chụp ảnh và tải xuống dễ dàng chỉ bằng một lần chạm.

Người dùng có thể ra những câu lệnh bằng tiếng Anh đơn giản.

Tiêu chuẩn kết nối Type-C của M310 không chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu nhanh chóng mà còn cải thiện khả năng tương thích và truyền tải điện, cho phép camera hành trình hoạt động linh hoạt hơn. Thiết kế cắm đảo chiều giúp việc kết nối dễ dàng và tiện lợi, hạn chế rủi ro do cắm sai chiều và giảm nguy cơ hỏng hóc. Những tính năng và thiết kế này giúp M310 trở nên thân thiện với người dùng, mang lại nhiều tiện ích và an toàn hơn trong mỗi chuyến đi.

70mai M310 nâng cấp cổng kết nối Type-C.

Độ ổn định cao, chịu nhiệt tốt

Khác với các loại camera hành trình sử dụng pin lithium thông thường, M310 nâng cao khả năng chịu nhiệt của pin nhờ công nghệ đóng gói tụ điện vỏ cứng. Vỏ pin chống cháy và chống nổ, đã được kiểm tra đảm bảo không có nguy cơ cháy nổ ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời vượt quá 130⁰C. Pin có khả năng chịu nhiệt tốt, đảm bảo ghi hình liên tục trong môi trường khắc nghiệt. Hơn nữa, M310 đã trải qua hơn 5.000 lần kiểm tra bật và tắt nguồn để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất không bị ảnh hưởng bởi những lần bật tắt thường xuyên.

70mai M310 đã có mặt ở hệ thống đại lý của 70mai Việt Nam.

Tính đến nay, 70mai đã có mặt tại hơn 100 quốc gia tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á, bán được hơn 1,5 triệu camera hành trình trong năm qua. Vào tháng 9/2021, 70mai đứng đầu về thị phần tại Malaysia, Thái Lan và Nga. 70mai đặt mục tiêu cung cấp trải nghiệm an toàn, thoải mái, kết nối cả khi đi trên đường và ngoài đường thông qua những cải tiến thông minh.

Camera hành trình M310 được phân phối chính thức bởi 70mai Việt Nam. Khách hàng có thể nhận tư vấn trực tiếp tại hệ thống đại lý trải rộng trên toàn quốc của 70mai Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm truy cập website: https://70maivietnam.store.