Xem xét xóa nhiều hội không liên hệ được, không có thông tin hoạt động

Ngày 21/1, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thông báo công khai thông tin 7 hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể theo quy định. Trong danh sách này có một hội ở tỉnh Quảng Nam cũ là Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện Việt - Lào tỉnh Quảng Nam.

Có 6 hội ở thành phố Đà Nẵng cũ, gồm: Hội Nữ hộ sinh thành phố Đà Nẵng, Hội Chăm sóc sa sút trí tuệ thành phố Đà Nẵng, Hội Ngoại khoa thành phố Đà Nẵng, Hội Phát triển sáng tạo thành phố Đà Nẵng, Hội Thương gia thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội các nhà đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Các hội này chủ yếu không liên hệ được, không có thông tin hoạt động, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc người đứng đầu hội đã định cư ở nước ngoài.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, việc công khai được căn cứ Nghị định số 126 của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về sắp xếp các hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công khai, nếu phát sinh ý kiến, kiến nghị, khiếu nại hoặc tranh chấp, các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. Hết thời hạn trên, nếu không có ý kiến, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện thủ tục giải thể các hội.