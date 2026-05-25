Thêm 18 cán bộ không chuyên trách có "suất" vào công chức trước 31/5

Ngày 25/5, thông tin từ Sở Nội vụ Đắk Lắk, đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để tiếp nhận vào làm công chức đợt 2.

Trong kỳ sát hạch đợt 2, toàn tỉnh Đắk Lắk có 12/102 xã, phường đăng ký nhu cầu tiếp nhận công chức. Tổng biên chế được tỉnh giao cho các đơn vị này là 750, biên chế chưa sử dụng là 286 người, chỉ tiêu tiếp nhận 18 người.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã tại Đắk Lắk được tham gia kỳ sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức đợt 2 (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước thời điểm Nghị định số 170 ban hành ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực thi hành.

Những người tham gia sát hạch được kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Sau đó, hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức sẽ tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ngày 29/5, hội đồng kiểm tra sẽ tổ chức sát hạch vào làm công chức đối với các trường hợp đủ điều kiện. Trước ngày 31/5, kết quả sát hạch sẽ được báo cáo đến người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền để quyết định công nhận và thực hiện các thủ tục tiếp nhận công chức đối với các trường hợp trúng tuyển.

Trong số các địa phương tham gia, phường Buôn Ma Thuột có 9 cán bộ hoạt động không chuyên trách đăng ký tiếp nhận vào làm công chức vào 2 vị trí biên chế còn thiếu, gồm chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Trước đó, phường Buôn Ma Thuột đã chậm trễ gửi hồ sơ đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức đến Sở Nội vụ, do đó, 9 cán bộ "lỡ cơ hội" được tiếp nhận công chức trong kỳ sát hạch diễn ra đầu tháng 5 vừa qua.

Sau đó, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tổ chức kỳ sát hạch bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Đến ngày 31/5, cán bộ hoạt động bán chuyên trách cấp xã tại các xã, phường nếu chưa được tiếp nhận vào công chức sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định.