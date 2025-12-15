Từ nông thôn mới đến sinh kế bền vững giai đoạn 2026–2035

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một trong những dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, chương trình còn góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin của cộng đồng, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Người dân tại làng nghề cây cảnh tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Mạnh Dũng).

Những mô hình kinh tế đã giúp người dân Ninh Bình thoát nghèo, vươn lên làm giàu (Ảnh: Mạnh Dũng).

Giai đoạn 2021-2025 đang dần khép lại, đặt ra yêu cầu phải tổng kết toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chuẩn bị nền tảng chính sách cho giai đoạn phát triển mới 2026-2035. Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt khi các Chương trình mục tiêu quốc gia được tích hợp, triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững và thích ứng với bối cảnh mới của đất nước.

Một điểm nhấn quan trọng của giai đoạn mới là mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, giàu bản sắc, gắn với đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền và nhóm dân cư.

Những đồi chè xanh ngát tại vùng núi Thái Nguyên (Ảnh: Mạnh Dũng).

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tới đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, cùng với vai trò chủ động của chính quyền cơ sở và sự tham gia thực chất của người dân.

Phụ nữ tham gia sản xuất mây tre đan tại Mỹ Đức, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Dũng).

Trong bối cảnh đó, báo Dân trí phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chủ trương, chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035”. Tọa đàm tập trung nhìn lại những kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động, yêu cầu về chất lượng, chiều sâu và tính bền vững ngày càng cao.

Trên cơ sở đó, các diễn giả sẽ cùng trao đổi về định hướng tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia theo nghị quyết của Quốc hội, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phạm vi thụ hưởng cũng như các nội dung trọng tâm của Chương trình giai đoạn 2026-2035.

Tham gia tọa đàm có ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - và ông Trần Xuân Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ.

Từ góc nhìn quản lý nhà nước và thực tiễn triển khai, các diễn giả sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bộ, ngành trong giai đoạn mới; đồng thời trao đổi về những vấn đề đặt ra khi tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai mô hình chính quyền địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển.

Tọa đàm “Chủ trương, chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035” kỳ vọng mang đến cho độc giả cái nhìn hệ thống, toàn diện về định hướng chính sách lớn của Nhà nước trong giai đoạn tới, qua đó góp phần lan tỏa thông tin, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đi vào thực chất, hiệu quả.

Tọa đàm sẽ phát sóng trên báo Dân trí lúc 10h ngày 16/12. Độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi theo form dưới đây: