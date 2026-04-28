Trợ cấp hàng tháng thấp nhất sẽ tăng thêm 8% từ 1/7

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất, Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với toàn bộ người hưởng, áp dụng từ 1/7 tới.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng sau khi được tăng 8% mà mức tiền nhận vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được hưởng tiếp những khoản tăng thêm.

Cụ thể, những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng thì được thêm 300.000 đồng/tháng. Cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị định cũng đề xuất tăng thêm để đạt mức hưởng 3,8 triệu đồng/tháng với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng.

Dự thảo nêu rõ các nhóm đối tượng sẽ được thụ hưởng chính sách này. So với Nghị định số 75, dự thảo nghị định mới đã bổ sung thêm nhóm đối tượng thụ hưởng là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Đề xuất thêm 1 đối tượng thuộc diện điều chỉnh trợ cấp từ 1/7 tới đây (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Về việc đề xuất bổ sung nhóm trên, Bộ Nội vụ cho biết, đối tượng được thêm mới theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 thì mức trợ cấp hằng tháng quy định tại khoản 3 Điều 23 được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định về điều chỉnh lương hưu (tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15).

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, đối với người đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (từ 75 tuổi trở lên) nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.

Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận và được hưởng một lần trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện. Người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, người có mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ thuộc diện điều chỉnh theo hướng tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7 tới đây. Hiện nay, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.