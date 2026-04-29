Tri ân người có công tại nhiều địa phương dịp 30/4

Sáng 28/4, tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TPHCM), đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình dẫn đầu đã đến thăm, tìm hiểu tình hình sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại đây.

Bộ trưởng Nội vụ trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới người có công tại Long Đất (Ảnh: Phương Quyên).

Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị 30 thương binh thuộc nhiều thời kỳ, phần lớn mang thương tật nặng, suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 99%, độ tuổi từ 65 đến 85.

Phát biểu tại buổi thăm, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhấn mạnh, đại thắng mùa Xuân năm 1975 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, trong đó có sự đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trong đó có các thương binh, bệnh binh.

Theo Bộ trưởng, các thương bệnh binh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc. Dù mang trên mình những vết thương chiến tranh, nhiều người vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp tục đóng góp cho xã hội, trở thành tấm gương cho các thế hệ noi theo.

Các thương bệnh binh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng (Ảnh: Phương Quyên).

Bày tỏ xúc động trước những hy sinh, đóng góp đó, lãnh đạo Bộ chia sẻ sự trân trọng, tự hào, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới các thương bệnh binh, mong muốn các bác, các anh chị tiếp tục giữ vững tinh thần, ổn định cuộc sống, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất trong công tác chăm sóc, điều trị, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đối với người có công trên cả nước.

Hoạt động thăm hỏi triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương

Song song với hoạt động của Bộ trưởng, các đoàn công tác do các Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu cũng triển khai thăm hỏi, tặng quà tại nhiều trung tâm điều dưỡng người có công.

Trước đó, ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (tỉnh Ninh Bình) và trao tặng những phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Thứ trưởng lưu ý lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên tiếp tục tập trung để thực hiện nhiệm vụ, luôn coi các thương, bệnh binh như người thân của mình, xác định việc chăm lo các thương binh, bệnh binh là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện thành công chính sách “đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm hỏi, tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ảnh: Thái Bá).

Ngày 24/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đã chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến các đối tượng đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thứ trưởng mong muốn các cụ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Sáng 28/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới người có công tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Ninh Bình.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trực tiếp trao tận tay các món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công ở Ninh Bình (Ảnh: Nguyễn Thắng/Moha).

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), đoàn công tác do Thứ trưởng Trương Hải Long dẫn đầu đã tổ chức thăm hỏi, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 83 thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Thứ trưởng Trương Hải Long dẫn đầu đoàn thăm hỏi, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới người có công đang tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Bắc Ninh (Ảnh: Trung Kiên/Moha).

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Ninh), đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã tổ chức thăm hỏi, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 32 người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm. Hoạt động được triển khai trong ngày 28/4, với hình thức trao trực tiếp tại nơi điều dưỡng, bảo đảm thuận tiện cho các đối tượng có sức khỏe hạn chế.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới người có công tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Ảnh: Nguyễn Thắng/Moha).

Sáng 28/4, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đã trực tiếp trao 28 suất quà của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm (5 triệu đồng/suất) tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương trực tiếp tặng quà cho người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (Ảnh: PT).

Tại Nghệ An, 102 phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được trao tới tận tay người có công tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An - nơi đang chăm sóc 102 đối tượng, chủ yếu là thương, bệnh binh nặng.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao các phần quà của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của UBND tỉnh đến thương, bệnh binh (Ảnh: Hoàng Lam).

Đại diện người có công, ông Phạm Trọng Song bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho ông và các thương, bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, điều trị tại đây.

Ông chia sẻ, kể từ khi trở về từ chiến trường với những vết thương trên cơ thể, các thương, bệnh binh luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội chăm lo, động viên về sức khỏe và tinh thần. Sự quan tâm, chăm sóc, động viên đó là động lực tinh thần để những người lính quên đi nỗi đau về thể xác, không ngừng vươn lên, sống nghị lực, lạc quan, xứng đáng với đồng đội đã ngã xuống, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, tàn nhưng không phế.

Thương binh Phạm Trọng Song phát biểu cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Hoàng Lam).

Các hoạt động được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương, góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công, đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng.

Đại diện các thương binh, bệnh binh tại các trung tâm bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm, động viên, tặng quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, sống gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ.