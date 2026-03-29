Thủ tục bảo lưu trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng khi có việc làm
(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang hướng dẫn người lao động chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp cách phục hồi, bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng.
Bà Trúc Nguyên mới nhận trợ cấp thất nghiệp được 1 tháng thì có việc làm và đóng bảo hiểm xã hội.
Bà Nguyên hỏi trường hợp của bà có được bảo lưu thời gian chưa nhận trợ cấp thất nghiệp không?
"Tôi cần liên hệ đến đâu để được tính thời gian chưa hưởng?”, bà Trúc Nguyên hỏi.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, khi người lao động có việc làm phải thông báo tình hình đã có việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm và nộp hợp đồng lao động để Trung tâm dịch vụ việc làm xác minh và ra quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang hướng dẫn bà Trúc Nguyên đến Trung tâm dịch vụ việc làm (nơi bà đăng ký thất nghiệp ban đầu) để xin quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Sau khi có quyết định trên, bà Trúc Nguyên đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất nộp hồ sơ để bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
THỦ TỤC CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Tại quyết định số 107/QĐ-BNV ngày 22/1/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất áp dụng từ ngày 22/1/2026.
Trình tự thực hiện gồm 2 bước như sau:
Bước 1: Người lao động thực hiện thông báo về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu đến tổ chức dịch vụ việc làm công nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Bước 2: Tổ chức dịch vụ việc làm công nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được tổ chức dịch vụ việc làm công gửi: 1 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 1 bản đến người lao động.
Hồ sơ bao gồm các thành phần sau:
Thứ nhất là thông báo của người lao động về việc: Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu đối với các trường hợp người lao động có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và dân quân thường trực; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện; bị toà án tuyên bố mất tích; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; theo đề nghị của người lao động và hưởng lương hưu hằng tháng.
Thứ hai là các giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, bao gồm một trong các giấy tờ sau:
(1) Hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
(2) Giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực.
(3) Quyết định hưởng lương hưu hằng tháng.
(4) Giấy tờ chứng minh về việc 2 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm mà không có lý do chính đáng.
(5) Giấy tờ chứng minh người lao động ra nước ngoài để định cư.
(6) Giấy báo nhập học đối với học tập trong nước. Trường hợp học tập ở nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh về việc xuất cảnh.
(7) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.
(8) Giấy chứng minh người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chết.
(9) Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền.
(10) Quyết định của tòa án tuyên bố mất tích.
(11) Quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền.