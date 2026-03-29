Thủ tục bảo lưu trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng khi có việc làm

Bà Trúc Nguyên mới nhận trợ cấp thất nghiệp được 1 tháng thì có việc làm và đóng bảo hiểm xã hội.

Bà Nguyên hỏi trường hợp của bà có được bảo lưu thời gian chưa nhận trợ cấp thất nghiệp không?

"Tôi cần liên hệ đến đâu để được tính thời gian chưa hưởng?”, bà Trúc Nguyên hỏi.

Nhân viên trung tâm dịch vụ việc làm giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động (Ảnh: DVVL TPHCM).

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, khi người lao động có việc làm phải thông báo tình hình đã có việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm và nộp hợp đồng lao động để Trung tâm dịch vụ việc làm xác minh và ra quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang hướng dẫn bà Trúc Nguyên đến Trung tâm dịch vụ việc làm (nơi bà đăng ký thất nghiệp ban đầu) để xin quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau khi có quyết định trên, bà Trúc Nguyên đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất nộp hồ sơ để bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.