Tăng lương cơ sở là bước ngắn hạn, tiến tới cải cách tổng thể tiền lương

Cần có lộ trình điều chỉnh lương

Liên quan đến kiến nghị tăng lương cơ sở lên khoảng 2,65-2,7 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 tại nghị trường Quốc hội mới đây, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cho rằng đây là một đề xuất đáng chú ý, phản ánh đúng tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Đại biểu cho biết, mức lương cơ sở dự kiến khoảng 2,53 triệu đồng/tháng theo phương án của Chính phủ thì đã tăng khoảng 8% so với hiện hành, nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng chi phí sinh hoạt và còn cách khá xa mặt bằng thu nhập khu vực doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong hoạch định chính sách tiền lương, nữ đại biểu cho rằng không thể chỉ tiếp cận từ một phía là nhu cầu cải thiện thu nhập, mà cần đặt trong tổng thể cân đối vĩ mô, đặc biệt là khả năng chi trả của ngân sách nhà nước và tính bền vững của cải cách tiền lương.

“Việc tăng lên mức 2,7 triệu đồng/tháng nếu không đi kèm với các điều kiện như tinh giản biên chế, cơ cấu lại chi ngân sách, nâng cao hiệu quả khu vực công… thì rất dễ tạo áp lực lớn lên ngân sách, thậm chí ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô”, bà Nga nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh: Quốc hội).

Liên quan đến việc tiếp cận tiền lương theo lộ trình, đại biểu cho rằng việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là bước điều chỉnh cần thiết trong ngắn hạn.

Đồng thời, Chính phủ nên tiếp tục đánh giá kỹ tác động thực tiễn, để có thể tiến tới các mức cao hơn trong trung hạn, gắn với cải cách tổng thể hệ thống tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27.

“Nói cách khác, tăng lương là hợp lý, nhưng phải đi cùng “nền tảng tài chính đủ vững” để bảo đảm tính khả thi và lâu dài”, đại biểu nhấn mạnh.

Liên quan đến việc tác động của việc tăng lương cơ sở, đại biểu cho rằng việc điều chỉnh này sẽ có tác động kép, vừa tích cực, vừa đặt ra những yêu cầu quản trị chặt chẽ hơn đối với ngân sách.

Trước hết, công chức, lao động trong khu vực công sẽ chịu tác động tích cực rất rõ ràng. Lương cơ sở là “biến số nền” để tính lương, phụ cấp, cũng như nhiều chế độ bảo hiểm, trợ cấp.

Khi mức này tăng, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được cải thiện tương ứng.

“Điều này không chỉ góp phần nâng cao đời sống, mà còn có ý nghĩa tâm lý rất quan trọng: Củng cố niềm tin, tạo động lực làm việc, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu công việc ngày càng cao”, đại biểu nhấn mạnh.

Tăng lương đi kèm với 3 điều kiện

Không chỉ dừng lại ở thu nhập, bà Nga cho rằng việc tăng lương cơ sở còn kéo theo sự điều chỉnh của hàng loạt khoản chi ngân sách như phụ cấp, bảo hiểm, trợ cấp xã hội… Điều đó đồng nghĩa với việc tổng chi ngân sách sẽ tăng lên đáng kể.

Theo đại biểu, nếu không được kiểm soát tốt, có thể tạo áp lực lên cân đối ngân sách, nhất là trong bối cảnh nước ta vẫn phải dành nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Tăng lương giúp cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Một khía cạnh khác đại biểu cho rằng cần lưu ý là tác động lan tỏa đến thị trường. Tăng lương có thể góp phần kích thích tiêu dùng, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ tạo áp lực lên mặt bằng giá cả nếu không được điều hành đồng bộ với chính sách tiền tệ và kiểm soát lạm phát.

Do đó, bà Nga cho rằng, tăng lương cơ sở là cần thiết, nhưng phải đi kèm với 3 điều kiện: Kiểm soát lạm phát hiệu quả; Cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững; Gắn với cải cách bộ máy và nâng cao hiệu quả khu vực công.

“Chỉ khi đó, chính sách tăng lương mới thực sự phát huy được ý nghĩa, không chỉ là “tăng thu nhập”, mà còn là “tăng chất lượng vận hành của bộ máy nhà nước””, nữ đại biểu nhấn mạnh.