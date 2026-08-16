Mở rộng rãnh mộ thứ nhất ở Công viên Lê Thị Riêng, tìm thấy thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ

Ngày 16/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng lên 351 bộ.

Lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm tại rãnh mộ thứ nhất (Ảnh: Lê Trai).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày qua, các đơn vị đã mở rộng tìm kiếm ở rãnh mộ thứ nhất (khu A). Đây là khu vực được triển khai tìm kiếm từ ngày 6/7. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng đến khu Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, công tác tìm kiếm tạm ngưng.

Sau khi di dời Bia tưởng niệm đến khu vực khác, lực lượng chức năng đã dựng rạp che mưa và tiếp tục triển khai mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực này. Trong ngày, Bộ Tư lệnh TPHCM đã xử lý hơn 200m3 đất, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ.

Bộ đội tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ trong ngày 16/8 (Ảnh: Lê Trai).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh TPHCM ước tính có hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 6/7, Bộ Tư lệnh TPHCM quy tập 7 bộ hài cốt đầu tiên tại công viên này. Đến ngày 16/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập là 351 bộ.