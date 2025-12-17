Nuôi trâu sinh sản mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân Phúc Khánh

Sau 5 năm triển khai Dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thực hiện tại xã Phúc Khánh với hình thức chuyển từ hỗ trợ cho không sang cho vay có ràng buộc trách nhiệm, đến nay đã cho thấy hiệu quả.

Năm 2020, gia đình bà Hoàng Thị Luật ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh được Dự án hỗ trợ 15 triệu đồng để mua 1 con trâu cái với giá 30 triệu đồng. Sau hơn 1 năm, con trâu đã đẻ lứa đầu tiên.

Bà Luật cho biết: “Với gia đình thuần nông, để có được số tiền 30 triệu đồng mua một con trâu giống là rất khó khăn. Gia đình tôi được Dự án hỗ trợ một nửa số tiền để mua trâu giống. Vì phải cùng bỏ vốn mua trâu nên đương nhiên chúng tôi phải có trách nhiệm nuôi trâu tốt để phát triển thành đàn thì mới có thu nhập”.

Bà Hoàng Thị Luật chăm sóc trâu sinh trưởng và phát triển tốt (Ảnh: Hoàng Thương).

Gia đình bà Luật là 1 trong 5 hộ trên địa bàn xã Phúc Khánh được nhận hỗ trợ từ Dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản. Để dự án phát huy hiệu quả, các gia đình được nhận hỗ trợ trâu giống phải có vốn đối ứng 50% giá trị con trâu. Số tiền này, nếu gia đình có nhu cầu sẽ được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay không tính lãi trong 3 năm đầu. Cùng với đó, các hộ phải đầu tư làm chuồng nuôi nhốt đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông.

Trong quá trình chăn nuôi, người dân được hướng dẫn công tác vệ sinh chuồng trại, tiêm vaccine phòng bệnh cho trâu. Để đảm bảo nguồn thức ăn thường xuyên cho trâu, người dân được hướng dẫn trồng cỏ voi.

Kỹ thuật nuôi trâu sinh sản tập trung vào việc chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại và hỗ trợ mẹ con trâu lúc đẻ/nuôi con; giai đoạn mang thai cần bổ sung tinh bột, củ quả; lúc đẻ chuẩn bị chuồng sạch, đỡ nghé, hỗ trợ bú sữa đầu; sau đẻ cho ăn nhiều cỏ tươi, thức ăn tinh, đảm bảo nước sạch, giữ ấm và vệ sinh cho cả mẹ và nghé, theo dõi sát sao để phát hiện bệnh sớm và đảm bảo sức khỏe lâu dài cho trâu mẹ để có chu kỳ sinh sản tốt.

Người dân được hướng dẫn trồng cỏ voi để làm thức ăn cho trâu (Ảnh: Phúc Khánh).

Thông thường trâu cái được nuôi theo phương pháp chăn thả truyền thống, mất 2-3 năm mới sinh được 1 lứa. Nhưng nếu chăn nuôi đúng kỹ thuật, chỉ một năm rưỡi, trâu lại sinh sản được 1 lứa, nghé con khỏe mạnh, nhanh lớn, hiệu quả kinh tế cao 1,5-2 lần so với hình thức nuôi trâu sinh sản thông thường.

Trong tháng thứ nhất sau khi đẻ, cần chú ý cho nghé bú đủ lượng sữa mẹ cần thiết để đảm bảo sinh trưởng bình thường, nếu trâu mẹ không đủ sữa cho nghé phải cho sữa bột hoặc sữa đậu nành. Khi nghé được 3-4 tuần tuổi, có thể cho nghé tập ăn thức ăn tinh, từ tháng thứ hai có thể cho nghé ăn cỏ tự do với lượng thích hợp.

Khả năng chịu rét của trâu kém. Vì thế, vào mùa đông, chính quyền xã hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại tránh mưa tạt, gió lùa, bảo đảm chuồng trại kín, ấm, khô... Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Cùng với việc cung cấp thức ăn cho trâu bò bằng cỏ do bà con trồng, rơm được tích trữ từ trước thì cần bổ sung tinh bột (bột ngô, bột sắn, cám gạo... ) để trâu bò có đủ năng lượng chống rét.

Khi trời rét đậm cần cho trâu bò uống nước ấm, bổ sung muối ăn tăng khả năng trao đổi chất và nâng cao sức đề kháng cơ thể cho gia súc. Đặc biệt chú ý, những ngày rét đậm, rét hại tăng khẩu phần ăn so với ngày thường để vật nuôi có đủ năng lượng chống chịu rét...

Bà con cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết của địa phương để có kế hoạch chăn thả hợp lý, hạn chế chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15 độ C. Khi rét kèm theo mưa phùn thì tốt nhất là nuôi nhốt gia súc. Trường hợp bà con vùng cao đốt củi để sưởi ấm cho trâu bò chú ý việc thoát khói của chuồng trại, tránh xa các đồ vật dễ bắt lửa như rơm, bạt che phủ...

Nhờ được hỗ trợ một phần con giống, vốn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi nên các hộ dân tham gia Dự án nuôi trâu sinh sản tại xã Phúc Khánh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Khánh chú trọng hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực để người dân nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Mô hình nuôi trâu sinh sản đã mở ra hướng phát triển chăn nuôi giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Xuân Mai