Những địa điểm lưu dấu chân Bác Hồ tại TPHCM
(Dân trí) - Chủ tịch Hồ Chí Minh có 9 tháng sinh sống và làm việc tại Sài Gòn trước khi ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng.
Ngày 2/7/1976, Quốc hội đã ban hành nghị quyết chính thức đặt tên cho thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghị quyết nêu rõ: “Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Không chỉ thế, vùng đất Sài Gòn còn gắn liền với một sự kiện trọng đại trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là vào ngày 5/6/1911, từ nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xuất phát, bắt đầu hành trình 30 năm tìm đường cứu nước.
Ngày 19/9/1910, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết vào Sài Gòn. Đến ngày 5/6/1911, Người đã lên tàu Amiral Latouche Tréville (Pháp), bắt đầu chuyến hành trình tìm đường cứu nước.
Trong gần 9 tháng ở Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã sinh sống, học tập và làm việc ở nhiều nơi nhưng gắn bó thời gian dài nhất với căn nhà số 1-2-3 Bến Testard (nay là số 5 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn).
Căn nhà này hiện vẫn được thành phố bảo tồn và sử dụng làm Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TPHCM, được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào tháng 11/1988.
Từ lâu, căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm đã trở thành một địa chỉ đỏ mà nhiều thế hệ thanh niên tìm về để hiểu thêm hành trình tìm đường cứu nước gian khó của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tầng một của căn nhà là nơi trưng bày nhiều tư liệu quý về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống tại Sài Gòn và các hình ảnh liên quan đến Hòn ngọc viễn đông ngày xưa.
Nơi đây còn trưng bày tấm bản đồ phác họa lại hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác (từ năm 1911 đến năm 1941). Cuộc hành trình qua 3 đại dương và 4 châu lục đã đưa Người đến gần 30 quốc gia trên thế giới.
Một địa điểm đặc biệt khác tại TPHCM gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bến cảng Nhà Rồng. Từ nơi đây, Bác đã lên tàu Amiral Latouche Tréville để sang Pháp, bắt đầu 30 năm tha hương.
Được xây dựng từ năm 1863 nhưng đến nay tòa nhà Bến Nhà Rồng vẫn còn được lưu giữ và được thành phố sử dụng làm Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM (hiện có địa chỉ là số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu).
Hiện bảo tàng có nhiều phòng trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các chuyên đề về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tình cảm của Bác Hồ với nhân dân miền Nam và hệ thống đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ.
Không chỉ là một di tích lịch sử, Bến Nhà Rồng còn được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật và là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của TPHCM, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
