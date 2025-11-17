Người dân đội mưa đón liệt sỹ hi sinh năm 18 tuổi trở về quê hương

Sáng 17/11, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên (Nghệ An) và gia đình tổ chức trọng thể lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn (SN 1960) tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (cũ), nay là xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Người dân đội mưa đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn trở về quê hương (Ảnh: Kiều Hoa),

Tháng 4/1978, anh lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi, được biên chế vào Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Trong quá trình chiến đấu, anh bị thương, được đưa về điều trị tại bệnh xá trung đoàn.

Ngày 7/11/1978, binh nhất Nguyễn Văn Sơn hi sinh sau chưa đầy nửa năm xa nhà đi chiến đấu.

Chị Nguyễn Thị Lê (cháu gái liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn) cho biết nhiều năm sau chiến tranh, gia đình cố gắng tìm phần mộ liệt sỹ Sơn nhưng không có kết quả.

Cách đây hơn 20 năm, thông qua thông tin từ gia đình đồng đội cũ, gia đình mới biết phần mộ liệt sỹ Sơn đã được đưa về an táng, chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 - Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Theo chị Lê, liệt sỹ Sơn là con thứ 2 trong gia đình có 6 chị em và là con trai cả. Khi còn sống, ông bà nội của chị luôn đau đáu tâm nguyện tìm và đưa hài cốt con trai trở về quê.

Cách đây hơn 10 năm, song thân liệt sỹ Sơn qua đời, khi tâm nguyện về người con trai liệt sỹ chưa thực hiện được.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn trở về quê hương sau 47 năm hi sinh (Ảnh: Kiều Hoa).

“Nay gia đình chúng tôi mới có điều kiện để đón bác về với quê hương, đoàn tụ cùng ông bà. Chúng tôi rất xúc động khi trời mưa rét nhưng chính quyền xã Hưng Nguyên, anh em, bạn bè, bà con lối xóm đã không quản ngại, ra đường lớn đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn trở về, tổ chức lễ an táng trang nghiêm, trọng thể”, chị Lê tâm sự.

Lễ truy điệu liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn sẽ được tổ chức vào chiều 18/11.