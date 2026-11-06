Ngày 6/11, Đội K51, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia từ nguồn tin báo quý giá của người dân địa phương.

Từ nguồn tin của người dân Campuchia, lực lượng quân đội Việt Nam tìm thấy một hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).

Trước đó, trong quá trình đào hố chuẩn bị trồng cao su trên rẫy, ông Sốc Rua (49 tuổi, trú xã Sre Khtum, huyện Keosima, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia) phát hiện một số di vật nghi là của bộ đội Việt Nam, trong đó có dép cao su và những mảnh tăng.

Nhận thấy đây có thể là dấu tích của các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh, ông Sốc Rua đã chủ động báo tin cho Đội K51 để tổ chức tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, ngày 5/11, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tổ chức khảo sát, xác định vị trí để khai quật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một hài cốt được bọc trong tấm tăng cùng một số di vật liên quan.

Khu vực phát hiện hài cốt nằm trên triền đồi, cách một khe suối nhỏ chảy về suối Ô Am khoảng hơn 150m.

Hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật được quy tập (Ảnh: Quốc Khánh).

Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ được đưa về bảo quản, hương khói tại phòng thờ liệt sĩ của Đội K51, chờ ngày đưa về an táng tại quê hương Việt Nam.

Không dừng lại ở kết quả bước đầu, tổ công tác tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm khu vực xung quanh với hy vọng phát hiện thêm những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Campuchia.

Theo Đội K51, trong suốt quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia, các chiến sĩ quân đội nước bạn luôn sát cánh cùng lực lượng chức năng Việt Nam, túc trực bảo vệ hiện trường, góp phần bảo đảm an toàn và hỗ trợ công tác tìm kiếm được triển khai thuận lợi.

Quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên nước bạn luôn có chiến sĩ của quân đội Campuchia (bên phải) túc trực, bảo vệ hiện trường (Ảnh: Quốc Khánh).

Cũng trong ngày 5/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yang Mao phối hợp với Đội K51 tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ Êban Y Theng (SN 1942), hy sinh ngày 15/12/1976 tại huyện Cư Kuin cũ, nay thuộc xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ Êban Y Theng được gia đình an táng theo phong tục của đồng bào dân tộc Ê Đê tại nghĩa trang buôn Chàm, xã Yang Mao.

Với mong muốn đưa hài cốt người thân về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Krông Bông để thuận tiện chăm sóc, hương khói, gia đình đã đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ quy tập.

Trên cơ sở nguyện vọng chính đáng này, các lực lượng đã tiến hành khảo sát, thận trọng đối chiếu thông tin trước khi tổ chức khai quật. Quá trình tìm kiếm đã thu được hài cốt cùng các di vật liên quan của liệt sĩ Êban Y Theng.

Hài cốt liệt sĩ Êban Y Theng được quy tập, đưa về phòng thờ và chuẩn bị cho lễ an táng (Ảnh: Quốc Khánh).

Hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Theo Đội K51, đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Vương quốc Campuchia trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".