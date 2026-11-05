Ngày 5/11, đại diện Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, cho biết các lực lượng của đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào.

Cán bộ, nhân viên Đội 192 cẩn trọng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Lê Sáu).

Các hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại bản Ku Tài, huyện Sa Muội và bản Kha Nuôn, huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan (Lào). Khi cất bốc, cả 2 bộ hài cốt còn nhiều đoạn xương, răng cùng các di vật như cúc áo bộ đội, hộp đạn súng AK đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm, các mảnh vải dù...

Đội 192 đã lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Lê Sáu).

Từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay, các cán bộ, nhân viên Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Salavan và Sêkông, Lào.

Hiện, các hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn để bảo quản và hương khói theo đúng quy định.