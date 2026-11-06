Đây là số liệu được báo cáo tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm) do Quân khu 4 tổ chức.​

Theo thống kê, toàn địa bàn Quân khu 4 có 138.911 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu. Đến thời điểm này, trên địa bàn còn 30.824 liệt sĩ phải tìm kiếm, quy tập và 43.474 liệt sĩ chưa rõ thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khảo sát thực địa tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đô Lương theo thông tin cựu chiến binh cung cấp (Ảnh: Trọng Kiên).

Cùng với đó, còn gần 1.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trên các địa bàn quy tập do Quân khu 4 phụ trách cần tìm kiếm.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đến ngày 24/9, Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang.

Các đơn vị đã bàn giao 21.641 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại 235 nghĩa trang cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y Bộ Y tế để thực hiện việc giám định, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời, an toàn tuyệt đối.

So với tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giao, Quân khu vượt 7 tháng.

Mùa khô 2025-2026, các đơn vị Quân khu 4 đã quy tập được 144 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tính đến ngày 3/11, Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập 471 hài cốt liệt sĩ, trong đó 201 hài cốt trong nước và 270 hài cốt tại Lào.

Quân khu 4 hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vượt thời hạn 7 tháng (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục rà soát, hoàn thiện và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm" cùng nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2027 bảo đảm sát thực tiễn từng địa phương.

Việc triển khai hiệu quả chiến dịch là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu các cấp.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen đến 3 tập thể; Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 tặng Bằng khen đến 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.