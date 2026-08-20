Mức trợ cấp cao nhất áp dụng với thân nhân người có công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 3,012 triệu đồng. Đây là căn cứ để tính mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân. Các khoản tính theo mức chuẩn được điều chỉnh khi mức chuẩn thay đổi và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Trợ cấp tính theo số liệt sĩ

Theo phụ lục ban hành kèm Nghị định, thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp 3,012 triệu đồng mỗi tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ hưởng 6,024 triệu đồng, còn thân nhân của ba liệt sĩ trở lên hưởng 9,036 triệu đồng mỗi tháng.

Riêng con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi được hưởng trợ cấp 6,024 triệu đồng mỗi tháng. Khi xác định mức trợ cấp theo số liệt sĩ nêu trên, Nghị định loại trừ trường hợp con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi đã được quy định riêng.

Như vậy, các mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ được xác định dựa trên mức chuẩn mới và số liệt sĩ mà họ là thân nhân. Mức 9,036 triệu đồng tương ứng ba lần mức chuẩn, áp dụng đối với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên.

Ngoài trợ cấp hằng tháng, một số thân nhân liệt sĩ còn được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2,41 triệu đồng mỗi tháng.

Nhóm này gồm cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn. Con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ cũng thuộc diện hưởng thêm khoản trợ cấp trên.

Trường hợp con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹ từ đủ 18 tuổi trở lên vẫn được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng nếu tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Mẹ Phạm Thị Lài bên hài cốt con trai liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ anh hy sinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái hôn hưởng hơn 3 triệu đồng

Nghị định cũng quy định mức trợ cấp 3,012 triệu đồng mỗi tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy người khác nhưng vẫn thuộc một trong các trường hợp được hưởng chính sách.

Cụ thể, người tái hôn vẫn được hưởng trợ cấp nếu tiếp tục nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành; chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống; hoặc do hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha, mẹ liệt sĩ khi còn sống.

Ngoài các khoản dành cho thân nhân liệt sĩ, Nghị định quy định Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 9,036 triệu đồng và phụ cấp 2,524 triệu đồng mỗi tháng.

Trợ cấp người phục vụ người có công sống tại gia đình phổ biến ở mức 3,012 triệu đồng mỗi tháng. Trường hợp phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên và có vết thương đặc biệt nặng, mức hưởng là 3,869 triệu đồng mỗi tháng.

Nghị định 321 có hiệu lực từ ngày 1/10. Riêng các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng tại Điều 4 được thực hiện từ ngày 1/7.