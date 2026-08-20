Phát hiện bảng chữ “quyết không làm nô lệ” cùng bức ảnh trong mộ liệt sĩ

Ngày 20/8, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn (Đà Nẵng) cho biết trong quá trình lấy mẫu ADN tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (xã Chiên Đàn), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật được chôn cùng.

Các hiện vật gồm một bảng chữ ghi “Thà hy sinh tất cả quyết không làm nô lệ”, bức ảnh chân dung người phụ nữ nằm trong ví, chai dầu và một số vật dụng cá nhân.

Những di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ (Ảnh: Chiên Đàn).

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn đánh giá những di vật này có giá trị trong việc cung cấp thêm những dấu hiệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Ngay sau khi phát hiện, các di vật được ghi nhận, bảo quản theo quy định. Cùng với việc lấy mẫu ADN, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ các nguồn dữ liệu để tìm kiếm manh mối về danh tính liệt sĩ.

Hoạt động trên nằm trong chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đã yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt trong tháng 9. Việc quy tập hài cốt liệt sĩ quyết tâm hoàn thành vào ngày 27/7/2027.