Lý do xác minh thông tin người hưởng lương hưu hằng năm

BHXH kết hợp cùng ngân hàng hướng dẫn người hưởng mở tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản (Ảnh: BHXH TPHCM).

BHXH TPHCM vừa có thông báo trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đã ký ủy quyền (cho người khác nhận thay) cần xem lại thời gian hết hạn ủy quyền.

Những giấy ủy quyền ký từ ngày 1/7/2025 trở đi có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký.

Những giấy ủy quyền ký trước ngày 1/7/2025 có 2 trường hợp xảy ra: Nếu giấy hết hạn trước 30/6/2026 thì có giá trị đến ngày hết hạn; nếu giấy hết hạn sau ngày 30/6/2026 thì có giá trị đến ngày 30/6/2026. Tức là các giấy này đều sẽ hết hạn trước ngày 1/7, phải chủ động làm lại giấy ủy quyền để không bị ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ.

Theo BHXH TPHCM, quy định cũ cho phép ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH không có giới hạn về thời gian.

Tuy nhiên, Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng, hết thời hạn phải tiến hành ủy quyền lại để cơ quan BHXH xác minh thông tin người hưởng.

Theo BHXH TPHCM, định kỳ hằng năm, người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH (hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền) để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ BHXH.

Khi không xác minh được thông tin người hưởng, cơ quan BHXH sẽ tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Việc này nhằm ngăn chặn các trường hợp chi trả chế độ không đúng quy định, xây dựng mạng lưới an sinh minh bạch và công bằng.

Tại Khoản 1 Điều 75, Luật BHXH năm 2024 nêu rõ: “Tạm dừng việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng… khi không xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 của Luật này". Điểm c Khoản 2 Điều 11 của Luật BHXH 2024 quy định: “Định kỳ hàng năm, người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ BHXH”.

Ngày 27/3, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành quyết định số 313/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025.

Trong quyết định này, BHXH Việt Nam quy định rõ việc xác minh thông tin người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân tại Điều 20 của quy trình.

Theo đó, trách nhiệm của Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH tại các tỉnh, thành là rà soát, đối chiếu thông tin người đang hưởng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được kết nối, chia sẻ đủ điều kiện khai thác, sử dụng để kịp thời phát hiện các trường hợp hưởng không đúng quy định.

Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH còn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Tổ chức hỗ trợ chi trả trong việc triển khai xác minh thông tin người hưởng, đảm bảo người hưởng được xác minh thông tin hàng năm theo quy định; thực hiện các quy định về quản lý đối tượng, người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay việc chi trả, thu hồi tiền hưởng không đúng quy định.

Trách nhiệm của Tổ chức hỗ trợ chi trả là thực hiện xác minh thông tin người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng; gửi kết quả xác minh cho cơ quan BHXH.

Tổ chức này phải chịu trách nhiệm bồi hoàn các khoản chi sai, chi phí xác minh thông tin và khoản lãi phát sinh do xác minh thông tin người hưởng không đúng, không kịp thời theo quy định.