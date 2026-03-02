Giải thể 5 trung tâm y tế khu vực, điều chuyển hàng trăm người về xã

Quyết định giải thể áp dụng với 5 trung tâm y tế khu vực (TTYT) không có giường bệnh thuộc Sở Y tế, gồm: TTYT khu vực Cà Mau, TTYT khu vực Đầm Dơi, TTYT khu vực Năm Căn, TTYT khu vực Trần Văn Thời, TTYT khu vực Cái Nước.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các TTYT khu vực không có giường bệnh giải quyết dứt điểm các công việc đang thực hiện hoặc chưa xong để bàn giao cho đơn vị tiếp nhận theo chức năng, nhiệm vụ. Các trung tâm này chịu trách nhiệm quyết toán nguồn kinh phí hiện có theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế phối hợp Sở Nội vụ thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, nhân sự đúng quy định.

Cà Mau quyết định giải thể 5 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh (Ảnh: CTV).

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có đề án sắp xếp lại các TTYT khu vực thuộc Sở này.

Theo đó, Sở chấm dứt hoạt động 5 TTYT khu vực một chức năng và chuyển nhiệm vụ về trạm y tế cơ sở đối với các TTYT khu vực nêu trên.

11 TTYT khu vực 2 chức năng (dự phòng và khám chữa bệnh) khác chuyển chức năng dự phòng về trạm y tế cấp xã, chuyển chức năng khám chữa bệnh thành bệnh viện khu vực. Thay đổi này áp dụng đối với các TTYT khu vực: Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, U Minh, Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Hồng Dân, Phước Long.

Về nhân sự, Sở sắp xếp điều chuyển 179 người của 5 TTYT khu vực không có giường bệnh (giải thể) và hệ dự phòng, 240 người của 11 TTYT khu vực về trạm y tế cấp xã.

Tỉnh Cà Mau cũng tính đến việc chuyển giao toàn bộ thuốc, vật tư y tế, tài sản, thiết bị, các nguồn tài chính hợp pháp, cùng quyền và nghĩa vụ khác có liên quan của TTYT khu vực cho các trạm y tế cấp xã sau khi hoàn tất việc chuyển giao theo quy định.