Dự kiến nâng trợ cấp với quân nhân nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của hai thông tư hướng dẫn chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo Tổng cục Chính trị, việc sửa đổi nhằm phù hợp với dự thảo nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội. Các nội dung được điều chỉnh chủ yếu liên quan đến mức hưởng, tiền lương và thời gian làm căn cứ tính trợ cấp.

Mỗi năm nghỉ sớm được trợ cấp 5 tháng lương

Theo dự thảo, sĩ quan đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được hưởng trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ sớm. Tiền lương làm căn cứ tính hưởng là mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ hưu.

Tờ trình cho biết mức trợ cấp hiện hành là 3 tháng lương bình quân của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu cho mỗi năm nghỉ trước tuổi. Như vậy, dự thảo không chỉ nâng số tháng trợ cấp từ 3 lên 5 mà còn thay đổi căn cứ xác định tiền lương.

Ngoài khoản trợ cấp theo số năm nghỉ sớm, người có từ đủ 20 năm công tác trở lên còn được nhận trợ cấp cho thời gian công tác. Mức hưởng bằng 5 tháng lương cho 20 năm đầu; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được cộng thêm nửa tháng lương.

Dự thảo đồng thời bổ sung chế độ với người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội, mức trợ cấp bằng 5 tháng lương. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho nhóm chưa đủ 20 năm công tác.

Một ví dụ trong dự thảo nêu trường hợp đại tá nghỉ hưu sớm 1,5 năm, có 18 năm 10 tháng công tác trong Quân đội và mức lương tính trợ cấp 23,9 triệu đồng một tháng. Người này được nhận 179,25 triệu đồng cho thời gian nghỉ trước tuổi và 119,5 triệu đồng cho thời gian công tác, tổng cộng 298,75 triệu đồng.

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cũng được áp dụng cách tính tương tự. Những người này không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi, đồng thời được hưởng trợ cấp một lần ngoài chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, nếu có.

Tuy nhiên, trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi không áp dụng với người còn đủ điều kiện phục vụ, Quân đội vẫn có nhu cầu bố trí nhưng xin nghỉ vì nhu cầu cá nhân. Một số trường hợp ngoại lệ liên quan đến sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ vẫn được xem xét nếu có quyết định hoặc chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Sĩ quan bị giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm hoặc đi học tập, công tác, nghỉ phép ở nước ngoài quá hạn từ 30 ngày mà không được phép cũng không thuộc diện hưởng khoản trợ cấp này.

Dự kiến nâng trợ cấp với quân nhân nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh minh hoạ: DT).

Tăng trợ cấp đối với người phục viên

Dự thảo cũng điều chỉnh chế độ với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp phục viên. Trợ cấp tạo việc làm dự kiến bằng 3 tháng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi phục viên, thay cho mức 6 tháng lương cơ sở.

Trợ cấp phục viên một lần được nâng từ một tháng lên 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác.

Theo ví dụ của cơ quan soạn thảo, một thượng úy có 14 năm 2 tháng công tác, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gần 15 triệu đồng một tháng, được tính thời gian hưởng trợ cấp là 14,5 năm. Người này dự kiến nhận gần 45 triệu đồng trợ cấp tạo việc làm và hơn 326 triệu đồng trợ cấp phục viên, tổng cộng hơn 371 triệu đồng.

Thời gian công tác có tháng lẻ cũng được đề xuất làm tròn theo nguyên tắc mới. Từ một tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính thành một năm. Cách tính này áp dụng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Dự thảo bổ sung thời gian tham gia truy quét Fulrô từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992 vào thời gian được quy đổi để tính trợ cấp. Địa bàn biên giới trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được xác định gồm huyện biên giới, huyện đảo biên giới, khu vực Hoàng Sa, Trường Sa và DK1.

Thông tư dự kiến áp dụng với trường hợp được cấp có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên từ thời điểm do Chính phủ quy định. Hiện số hiệu nghị định, ngày có hiệu lực và mốc áp dụng cụ thể vẫn đang được để trống trong dự thảo.